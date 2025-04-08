Коли можуть заблокувати банківські рахунки військовозобов'язаним — перелік причин

Блокування банківської карти чоловіка. Фото: Unsplash

Військовозобов'язані чоловіки в Україні, які порушили правила військового обліку та мобілізації, можуть потрапити у розшук ТЦК та СП й отримати штраф, сума якого складає від 17 до 25, 5 тис. грн. В окремих випадках таким громадянам можуть заблокувати банківські рахунки.

Коли саме це можливо, розповів адвокат Олег Мицик в етері "Еспресо".

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Коли можливе блокування банківського рахунку

Так, правознавець наголосив, що в українському законодавстві немає спеціальної норми про блокування банківських карток за порушення правил військового обліку. Проте, таке рішення може бути ухвалено ТЦК через виконавче провадження.

Працівник ТЦК підписує документи. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Тобто це процес примусового стягнення штрафу, накладеного ТЦК. Якщо штраф не сплачено у встановлений термін (наразі 15 днів), ТЦК передає постанову до Державної виконавчої служби (ДВС), яка відкриває виконавче провадження для примусового стягнення суми штрафу. Це може включати арешт банківських рахунків або майна боржника.

Як пояснив адвокат, зазвичай це відбувається, коли особа проґавила або проігнорувала не тільки повістку від ТЦК, а й постанову про накладання штрафу, яка може прийти на поштове відділення за місцем проживання військовозобов'язаного.

Мицик розповів, що з його практики, громадяни звертаються до адвоката, коли вже занадто пізно, наприклад, коли вони пропустили вже кілька постанов від ТЦК.

"Тобто, процедуру виконали. Перспектив скасувати це рішення в суді немає", — підкреслив адвокат.

Олег Мицик додав, що є сенс оскаржувати в суді штраф, якщо ТЦК, який наклав стягнення, не вислав його військовозобов’язаному.

Раніше ми писали, коли можуть подвоїти штраф від ТЦК та як цього уникнути.

Нагадаємо, ми повідомляли, за яких підстав військовозобов'язані чоловіки можуть потрапити у розшук ТЦК.

Також ми інформували, чи вийде оскаржити штраф, якщо "Укрпошта" не повідомила про повістку.