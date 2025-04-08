Когда могут заблокировать банковские счета военнообязанным — перечень причин

Блокировка банковской карты мужчины. Фото: Unsplash

Военнообязанные мужчины в Украине, нарушившие правила военного учета и мобилизации, могут попасть в розыск ТЦК и СП и получить штраф, сумма которого составляет от 17 до 25, 5 тыс. грн. В отдельных случаях таким гражданам могут заблокировать банковские счета.

Когда именно это возможно, рассказал адвокат Олег Мицик в эфире "Еспресо".

Реклама

Читайте также:

Когда возможна блокировка банковского счета

Так, правовед отметил, что в украинском законодательстве нет специальной нормы о блокировании банковских карт за нарушение правил военного учета. Однако такое решение может быть принято ТЦК через исполнительное производство.

Работник ТЦК подписывает документы. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

То есть это процесс принудительного взыскания штрафа, наложенного ТЦК. Если штраф не уплачен в установленный срок (сейчас 15 дней), ТЦК передает постановление в Государственную исполнительную службу (ГИС), которая открывает исполнительное производство для принудительного взыскания суммы штрафа. Это может включать арест банковских счетов или имущества должника.

Как пояснил адвокат, обычно это происходит, когда лицо пропустило или проигнорировало не только повестку от ТЦК, но и постановление о наложении штрафа, которое может прийти на почтовое отделение по месту жительства военнообязанного.

Мицик рассказал, что из его практики, граждане обращаются к адвокату, когда уже слишком поздно, например, когда они пропустили уже несколько постановлений от ТЦК.

"То есть, процедуру выполнили. Перспектив отменить это решение в суде нет", — подчеркнул адвокат.

Олег Мицик добавил, что есть смысл оспаривать в суде штраф, если ТЦК, который наложил взыскание, не выслал его военнообязанному.

Ранее мы писали, когда могут удвоить штраф от ТЦК и как этого избежать.

Напомним, мы сообщали, на каких основаниях военнообязанные мужчины могут попасть в розыск ТЦК.

Также мы информировали, получится ли обжаловать штраф, если "Укрпошта" не сообщила о повестке.