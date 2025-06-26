Мобілізація транспортних засобів у липні 2025 — як відбуватиметься і які є нюанси

Волонтери передали авто для українських військових. Фото: volynnews.com

В Україні продовжується воєнний стан, під час якого призивають на військову службу військовозобов'язаних чоловіків. Однак мобілізації підлягають не тільки громадяни, а й майно — зокрема транспортні засоби, що можуть бути використані для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Що таке мобілізація транспортних засобів, за яких умов вона відбувається у липні 2025 року, хто має право вилучати транспорт і як відбувається повернення та компенсація — Новини.LIVE розповідає з посиланням на Факти ICTV.

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Що таке мобілізація транспортних засобів

Мобілізація транспортних засобів (ТЗ) — це частина військово-транспортного обов'язку, яка включає:

облік авто;

перевірку готовності до передачі;

безпосередню передачу транспортних засобів військовим формуванням в особливий період.

У кого можуть вилучити авто на потреби армії

Залучення транспортних засобів під час мобілізації можливе як у фізичних осіб, так і у підприємств, установ, організацій.

Мобілізація поширюється на:

громадян-власників транспортних засобів;

органи місцевого самоврядування;

центральні й місцеві органи виконавчої влади;

підприємства, що експлуатують транспорт (нафтобази, залізниці, порти, аеропорти тощо).

Коли можуть мобілізувати транспорт у цивільних громадян

Нормативні підстави для вилучення транспорту визначає Кабінет Міністрів України. Із січня 2025 року авто можуть вилучати у власників, які мають більше одного транспортного засобу.

Зазвичай легкові авто не підлягають мобілізації. В основному потреба виникає у:

вантажних автомобілях для перевезення боєприпасів, особового складу, техніки;

техніці, що здатна працювати в умовах бездоріжжя.

Передача автомобілів на потреби ЗСУ. Фото: galinfo.com.ua

Хто здійснює вилучення транспортних засобів

Залучення ТЗ на потреби армії здійснюється такими структурами:

ТЦК та СП;

центральними або регіональними підрозділами СБУ;

підрозділами розвідки (на підставі рішень місцевих адміністрацій).

Рішення оформлюються відповідними розпорядженнями.

Які є обмеження щодо мобілізованого транспорту

Транспортні засоби, залучені до мобілізації, заборонено:

вивозити за межі України або до інших областей без повідомлення ТЦК (максимум на 1 місяць);

передавати у власність третім особам;

здавати в оренду, лізинг або використовувати як заставу.

Як відбувається процедура мобілізації транспорту

Передача авто проводиться безоплатно, відповідно до мобілізаційного плану. Оформлення здійснюється через акти приймання-передачі, де зазначаються:

дані про власника;

технічний стан ТЗ;

залишкова (балансова) вартість;

інші ідентифікаційні відомості.

У разі потреби, власник має самостійно доставити техніку до військової частини. Перед вилученням обов'язкова експертна оцінка транспортного засобу.

Залучення транспортних засобів на потреби ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Як відбувається повернення транспортного засобу

Після оголошення демобілізації, повернення авто здійснюється протягом 30 днів. Якщо автомобіль пошкоджено — власник може отримати компенсацію.

Для цього потрібно звернутися до ТЦК із заявою та надати:

акт приймання-передачі;

акт повернення під час демобілізації;

висновок експерта або звіт про оцінку майна.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, після чого оформлюється висновок про компенсацію.

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