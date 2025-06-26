Мобілізація транспортних засобів у липні 2025 — як відбуватиметься і які є нюанси

Мобілізація транспортних засобів у липні 2025 — що треба знати
В Україні продовжується воєнний стан, під час якого призивають на військову службу військовозобов'язаних чоловіків. Однак мобілізації підлягають не тільки громадяни, а й майно — зокрема транспортні засоби, що можуть бути використані для потреб ЗСУ та інших військових формувань.
Що таке мобілізація транспортних засобів, за яких умов вона відбувається у липні 2025 року, хто має право вилучати транспорт і як відбувається повернення та компенсація — Новини.LIVE розповідає з посиланням на Факти ICTV.
Що таке мобілізація транспортних засобів
Мобілізація транспортних засобів (ТЗ) — це частина військово-транспортного обов'язку, яка включає:
- облік авто;
- перевірку готовності до передачі;
- безпосередню передачу транспортних засобів військовим формуванням в особливий період.
У кого можуть вилучити авто на потреби армії
Залучення транспортних засобів під час мобілізації можливе як у фізичних осіб, так і у підприємств, установ, організацій.
Мобілізація поширюється на:
- громадян-власників транспортних засобів;
- органи місцевого самоврядування;
- центральні й місцеві органи виконавчої влади;
- підприємства, що експлуатують транспорт (нафтобази, залізниці, порти, аеропорти тощо).
Коли можуть мобілізувати транспорт у цивільних громадян
Нормативні підстави для вилучення транспорту визначає Кабінет Міністрів України. Із січня 2025 року авто можуть вилучати у власників, які мають більше одного транспортного засобу.
Зазвичай легкові авто не підлягають мобілізації. В основному потреба виникає у:
- вантажних автомобілях для перевезення боєприпасів, особового складу, техніки;
- техніці, що здатна працювати в умовах бездоріжжя.
Хто здійснює вилучення транспортних засобів
Залучення ТЗ на потреби армії здійснюється такими структурами:
- ТЦК та СП;
- центральними або регіональними підрозділами СБУ;
- підрозділами розвідки (на підставі рішень місцевих адміністрацій).
Рішення оформлюються відповідними розпорядженнями.
Які є обмеження щодо мобілізованого транспорту
Транспортні засоби, залучені до мобілізації, заборонено:
- вивозити за межі України або до інших областей без повідомлення ТЦК (максимум на 1 місяць);
- передавати у власність третім особам;
- здавати в оренду, лізинг або використовувати як заставу.
Як відбувається процедура мобілізації транспорту
Передача авто проводиться безоплатно, відповідно до мобілізаційного плану. Оформлення здійснюється через акти приймання-передачі, де зазначаються:
- дані про власника;
- технічний стан ТЗ;
- залишкова (балансова) вартість;
- інші ідентифікаційні відомості.
У разі потреби, власник має самостійно доставити техніку до військової частини. Перед вилученням обов'язкова експертна оцінка транспортного засобу.
Як відбувається повернення транспортного засобу
Після оголошення демобілізації, повернення авто здійснюється протягом 30 днів. Якщо автомобіль пошкоджено — власник може отримати компенсацію.
Для цього потрібно звернутися до ТЦК із заявою та надати:
- акт приймання-передачі;
- акт повернення під час демобілізації;
- висновок експерта або звіт про оцінку майна.
Розгляд заяви триває до 10 робочих днів, після чого оформлюється висновок про компенсацію.
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