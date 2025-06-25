Мобілізація чоловіків 50+ років — як відбуватиметься у липні 2025 року

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні триває війна з країною-терористом росією. До лав ЗСУ у цей період мобілізують військовозобов'язаних громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років. Проте багато питань виникає щодо мобілізації осіб старше 50 років — які діють правила, чи є обмеження та які особливості призову для цієї вікової категорії. ​

Як відбуватиметься мобілізація чоловіків 50+ років у липні 2025 року та чи є зміни, розповідаємо далі у статті.

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Мобілізація чоловіків віком 50+ у липні 2025 — чи діють обмеження

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років. Звільнення від військової служби можливе у разі наявності відстрочки або якщо військово-лікарська комісія визнає особу непридатною за станом здоров'я.

Тож, за українським законодавством, чоловіки віком від 50 до 60 років мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані:

своєчасно оновлювати свої військово-облікові дані у ТЦК та СП;

носити з собою військово-облікові документи, які слід показувати на вимогу працівників поліції та ТЦК;

з'являтися за повісткою.

Нагадаємо, що ще у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву №16/2/1/21409, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Однак варто розуміти, що ці зміни стосуються лише внутрішніх процедур і не означають скасування мобілізації осіб цієї вікової категорії.

Українські військовослужбовці в строю. Фото: Закарпатський ОТЦК та СП/Facebook

Куди направляють служити чоловіків віком 50+ та чи можливо потрапити до бойових частин

Командування Сухопутних військ ЗСУ неодноразово наголошувало, що під час призову чоловіків старша 50 років особливу увагу будуть звертати на:

стан здоров'я;

наявність бойового досвіду;

наявність дефіцитної військової спеціальності.

Не менш важливу роль відіграватиме наявність освіти, якими навичками володіє людина та яку професію освоїв у цивільному житті.

Оскільки виконання бойових завдань на фронті вимагають надвисокого фізичного навантаження, чоловіки старше 50 років рідко потрапляють до бойових підрозділів.

За наявності відповідної освіти або спеціальності, мобілізованого чоловіка віком 50+ можуть назначити:

оператором зв'язку;

водієм;

зварювальником;

електриком;

фінансистом;

на посаду у логістичні або забезпечувальні підрозділи;

на посаду до частин технічного обслуговування;

на посаду в інженерні війська чи на будівництво укріплень тощо.

Таким чином, мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років продовжуватиметься, проте особливу увагу будуть звертати на стан здоров'я особи, наявність бойового досвіду або дефіцитної військової спеціальності. Також будуть звертати увагу на навички та професію.

Військовий ЗСУ біля реактивної системи залпового вогню. Фото: Генштаб ЗСУ

Чи можуть знизити верхню межу мобілізаційного віку

Деякі законодавчі ініціативи пропонують зменшити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років, аргументуючи це зниженням фізичних можливостей для виконання бойових завдань. Проте наразі ці зміни не набули чинності, тому у липні поточного року мобілізація чоловіків від 50 до 60 років триватиме.

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