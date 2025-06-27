Бронь от мобилизации в Украине — как получить в июле 2025 года и кто имеет право

Бронь от мобилизации в июле 2025 — кто из украинцев имеет право
Не первый год в Украине продолжается военное положение из-за войны, которую начала страна-террорист россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат мобилизации в ряды ВСУ. В то же время отдельные категории могут быть забронированы, если работают в сферах, критически важных для безопасности и жизнедеятельности государства.
Кто из военнообязанных граждан может получить бронь в июле 2025 года, пишет УНИАН.
Бронь от мобилизации в июле 2025 — перечень тех, кто может получить
Бронированию подлежат военнообязанные мужчины, которые работают на предприятиях, в учреждениях, организациях, компаниях, которые считаются критически важными для государства. Статус "критически важных" выдают соответствующие министерства (Минэкономики, Минобороны, Минэнерго, Минцифра, ОВА).
Освобождение от мобилизации могут получить сотрудники:
- органов государственной власти и местного самоуправления;
- судебных органов;
- международных структур — в частности, специализированных учреждений ООН, международных неправительственных организаций, международных судебных органов;
- Национальной полиции;
- Национального антикоррупционного бюро Украины;
- Государственного бюро расследований;
- прокуратуры;
- Бюро экономической безопасности;
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают обороноспособность, жизнедеятельность населения или стабильность экономики;
- операторов противоминной деятельности.
Статус критически важного предприятия и условия предоставления брони — что надо знать
Статус "критически важного" предприятия присваивается на один год. Бронь работника действительна только при условии, что он продолжает работать на таком предприятии, а также если компания не потеряла право на бронирование.
Кроме этого, работник должен:
- иметь актуальные военно-учетные данные;
- не иметь проблем с военным учетом;
- не находиться в розыске.
Нужна ли медкомиссия для получения брони
Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) перед получением брони не обязательно. Однако после ее оформления, в случае необходимости, лицо обязано пройти медкомиссию по требованию ТЦК и СП.
Как оформить бронь
Бронирование военнообязанных работников оформляет руководитель предприятия, учреждения, организации или уполномоченное на это лицо. Сейчас забронировать работников можно дистанционно — через портал "Дія".
Как проверить наличие брони
Проверить, оформлена ли бронь, можно несколькими способами:
- через приложение "Резерв+";
- с помощью справки из "Дії", которую может предоставить работодатель.
Эти документы могут понадобиться для предъявления работникам ТЦК по требованию.
Ранее мы сообщали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.
Напомним, мы информировали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.
Также мы писали, как будет происходить мобилизация мужчин 50+ лет в июле 2025 года и есть ли изменения.
Читайте Новини.LIVE!