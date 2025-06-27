Бронь от мобилизации в Украине — как получить в июле 2025 года и кто имеет право

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Не первый год в Украине продолжается военное положение из-за войны, которую начала страна-террорист россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат мобилизации в ряды ВСУ. В то же время отдельные категории могут быть забронированы, если работают в сферах, критически важных для безопасности и жизнедеятельности государства.

Кто из военнообязанных граждан может получить бронь в июле 2025 года, пишет УНИАН.

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Бронированию подлежат военнообязанные мужчины, которые работают на предприятиях, в учреждениях, организациях, компаниях, которые считаются критически важными для государства. Статус "критически важных" выдают соответствующие министерства (Минэкономики, Минобороны, Минэнерго, Минцифра, ОВА).

Освобождение от мобилизации могут получить сотрудники:

органов государственной власти и местного самоуправления;

судебных органов;

международных структур — в частности, специализированных учреждений ООН, международных неправительственных организаций, международных судебных органов;

Национальной полиции;

Национального антикоррупционного бюро Украины;

Государственного бюро расследований;

прокуратуры;

Бюро экономической безопасности;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают обороноспособность, жизнедеятельность населения или стабильность экономики;

операторов противоминной деятельности.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Статус критически важного предприятия и условия предоставления брони — что надо знать

Статус "критически важного" предприятия присваивается на один год. Бронь работника действительна только при условии, что он продолжает работать на таком предприятии, а также если компания не потеряла право на бронирование.

Кроме этого, работник должен:

иметь актуальные военно-учетные данные;

не иметь проблем с военным учетом;

не находиться в розыске.

Нужна ли медкомиссия для получения брони

Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) перед получением брони не обязательно. Однако после ее оформления, в случае необходимости, лицо обязано пройти медкомиссию по требованию ТЦК и СП.

Как оформить бронь

Бронирование военнообязанных работников оформляет руководитель предприятия, учреждения, организации или уполномоченное на это лицо. Сейчас забронировать работников можно дистанционно — через портал "Дія".

Как проверить наличие брони

Проверить, оформлена ли бронь, можно несколькими способами:

через приложение "Резерв+";

с помощью справки из "Дії", которую может предоставить работодатель.

Эти документы могут понадобиться для предъявления работникам ТЦК по требованию.

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