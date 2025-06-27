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Главная Мобилизация Бронь от мобилизации в июле 2025 — кто из украинцев имеет право

Бронь от мобилизации в июле 2025 — кто из украинцев имеет право

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 08:29
Бронь от мобилизации в Украине — как получить в июле 2025 года и кто имеет право
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Не первый год в Украине продолжается военное положение из-за войны, которую начала страна-террорист россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат мобилизации в ряды ВСУ. В то же время отдельные категории могут быть забронированы, если работают в сферах, критически важных для безопасности и жизнедеятельности государства.

Кто из военнообязанных граждан может получить бронь в июле 2025 года, пишет УНИАН.

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Бронь от мобилизации в июле 2025 — перечень тех, кто может получить

Бронированию подлежат военнообязанные мужчины, которые работают на предприятиях, в учреждениях, организациях, компаниях, которые считаются критически важными для государства. Статус "критически важных" выдают соответствующие министерства (Минэкономики, Минобороны, Минэнерго, Минцифра, ОВА).

Освобождение от мобилизации могут получить сотрудники:

  • органов государственной власти и местного самоуправления;
  • судебных органов;
  • международных структур — в частности, специализированных учреждений ООН, международных неправительственных организаций, международных судебных органов;
  • Национальной полиции;
  • Национального антикоррупционного бюро Украины;
  • Государственного бюро расследований;
  • прокуратуры;
  • Бюро экономической безопасности;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
  • предприятий, учреждений и организаций, которые обеспечивают обороноспособность, жизнедеятельность населения или стабильность экономики;
  • операторов противоминной деятельности.

 

Бронь від мобілізації у липні 2025 — перелік тих, хто може отримати
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Статус критически важного предприятия и условия предоставления брони — что надо знать

Статус "критически важного" предприятия присваивается на один год. Бронь работника действительна только при условии, что он продолжает работать на таком предприятии, а также если компания не потеряла право на бронирование.

Кроме этого, работник должен:

  • иметь актуальные военно-учетные данные;
  • не иметь проблем с военным учетом;
  • не находиться в розыске.

Нужна ли медкомиссия для получения брони

Проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) перед получением брони не обязательно. Однако после ее оформления, в случае необходимости, лицо обязано пройти медкомиссию по требованию ТЦК и СП.

Как оформить бронь

Бронирование военнообязанных работников оформляет руководитель предприятия, учреждения, организации или уполномоченное на это лицо. Сейчас забронировать работников можно дистанционно — через портал "Дія".

Как проверить наличие брони

Проверить, оформлена ли бронь, можно несколькими способами:

  • через приложение "Резерв+";
  • с помощью справки из "Дії", которую может предоставить работодатель.

Эти документы могут понадобиться для предъявления работникам ТЦК по требованию.

Ранее мы сообщали, кто имеет право получить отсрочку от мобилизации в июле 2025 года.

Напомним, мы информировали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Также мы писали, как будет происходить мобилизация мужчин 50+ лет в июле 2025 года и есть ли изменения.

мобилизация бронирование предприятия ТЦК и СП военнообязанные
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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