Бронювання працівників цирку — у Мінкульті пояснили рішення

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Фото: liroom.com.ua

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — це неповага до людей цієї сфери та "примітивна оцінка їх суспільного значення". Він наголосив, що "Дирекція пересувних циркових колективів України" — "не вуличне шапіто, а професійний колектив".

Про це Карандєєв написав у Facebook у понеділок, 8 квітня.

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Карандєєв наголосив, що його обурив хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа. За його словами, це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу.

"Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи", — заявив в.о. міністра культури.

Карандєєв зауважив, що державне підприємство подало на бронювання 14 осіб. Це виконавці найскладніших циркових жанрів і ще три технічних працівники, які нероздільно пов’язані з артистами та без участі яких вистави просто не відбуваються. За його словами, це менше ніж 10% від загальної чисельності усього колективу і це цілком справедливо.

Чиновник написав, що це єдиний заклад, що проводить вистави у різних регіонах України, а колектив перебуває у відрядженні 11 місяців на рік.

"Мені не соромно за тих працівників сфери культури, які сьогодні в Україні працюють за фахом, я пишаюся ними не менше, ніж тими митцями, які змінили сценічний одяг на військову форму", — наголосив він.

Щодо бронювання від мобілізації працівників медіа, він зауважив, що українські ЗМІ є "джерелом правдивої інформації й опорою національної безпеки України".

Скриншот допису Ростислава Карандєєва

Скриншот допису Ростислава Карандєєва

Бронювання працівників цирку — останні новини

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, пересувний цирк та фірму. Українці вибухнули хвилею обурення.

На таку інформацію відреагував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він заявив, якщо забронювали пересувний цирк, то частину народних депутатів з бронювання потрібно знімати.

Крім того, Міністерство культури підтвердило для телеканалів, які беруть участь у марафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це означає, що їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації.