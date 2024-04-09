Бронирование работников цирка — в Минкульте объяснили решение

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Фото: liroom.com.ua

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа — это неуважение к людям этой сферы и "примитивная оценка их общественного значения". Он отметил, что "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — "не уличное шапито, а профессиональный коллектив".

Об этом Карандаев написал в Facebook в понедельник, 8 апреля.

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Карандаев подчеркнул, что его возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. По его словам, это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу.

"Как можно делать выводы о важности заведения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" — не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела", — заявил и.о. министра культуры.

Карандеев отметил, что государственное предприятие подало на бронирование 14 человек. Это исполнители самых сложных цирковых жанров и еще три технических работника, которые нераздельно связаны с артистами и без участия которых представления просто не проходят. По его словам, это менее 10% от общей численности всего коллектива и это вполне справедливо.

Чиновник написал, что это единственное заведение, которое проводит представления в разных регионах Украины, а коллектив находится в командировке 11 месяцев в году.

"Мне не стыдно за тех работников сферы культуры, которые сегодня в Украине работают по специальности, я горжусь ими не меньше, чем теми артистами, которые сменили сценическую одежду на военную форму", — подчеркнул он.

Относительно бронирования от мобилизации работников медиа он отметил, что украинские СМИ являются "источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины".

Скриншот сообщения Ростислава Карандеева

Скриншот сообщения Ростислава Карандеева

Бронирование работников цирка — последние новости

Напомним, что недавно Минкульт добавил в список предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, передвижной цирк и фирму. Украинцы разразились волной возмущения.

На такую информацию отреагировал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он заявил, что если забронировали передвижной цирк, то часть народных депутатов по бронированию нужно снимать.

Кроме того, Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.