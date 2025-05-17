ВЛК у травні 2025 — чи потрібно проходити, якщо є бронь від мобілізації

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації деякі військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані підприємствами, установами або організаціями, що належать до критично важливих для держави. У такому разі особу не можуть призвати на військову службу доки діє бронь.

Але, чи потрібно заброньованим військовозобов'язаним проходити військово-лікарську комісію — на це питання відповіли фахівці порталу "Юристи.ua"

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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, а саме п. 63 цього документу, військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки (бронювання) не завершився, на медичний огляд не направляються.

При цьому наявність або відсутність ВЛК жодним чином не впливає на можливість отримати бронь від мобілізації.

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Коли заброньована особа може пройти ВЛК

Якщо військовозобов'язаний, який має бронь, добровільно хоче долучитися до лав ЗСУ за контрактом, він повинен пройти військово-лікарську комісію обов'язково.

Також заброньований працівник може пройти ВЛК, якщо строк дії попереднього висновку минув (висновок військово-лікарської комісії діє один рік в особливий період). Для цього необхідно звернутися до ТЦК, а рішення ухвалює керівник територіального центру.

Також додамо, що відповідно до пункту 3.8 глави 3 розділу II Наказу МОУ №402:

"Якщо в стані здоров'я військовозобов'язаного, за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров'я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК та СП проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби".

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