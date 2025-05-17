ВВК в мае 2025 - нужно ли проходить, если есть бронь от мобилизации

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военнообязанные мужчины могут быть забронированы предприятиями, учреждениями или организациями, относящимися к критически важным для государства. В таком случае лицо не могут призвать на военную службу пока действует бронь.

Но, нужно ли забронированным военнообязанным проходить военно-врачебную комиссию - на этот вопрос ответил адвокат Олег Леонтьев в эфире "Украинского Радио".

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, а именно п. 63, военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

"Некоторые чиновники говорят, что не должны. Но почему? Если человек заинтересован в том, чтобы получить бронь, то почему он не должен пройти медицинский осмотр ВВК в то время, пока у него она есть? За это время, пока человек забронирован, никто его не призовет на службу, но человек будет знать о своих заболеваниях и о том, как медики относятся к состоянию его здоровья в смысле пригодности или непригодности к военной службе", - отметил он.

Ранее мы писали, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года и как ее оформить.

Напомним, мы рассказывали, имеет ли право забронированный работник выезжать за границу во время военного положения.

Также мы информировали, как можно проверить, действительно ли вы имеете бронь от мобилизации.