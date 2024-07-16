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Час на оновлення даних в ТЦК минув — що буде, якщо вказали не свою адресу

16 липня 2024 16:58
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Оновлення даних до 16 липня - що чекає чоловіків, які вказали не свою адресу - новини України
Черга на оновлення даних в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Всі військовозобов'язані чоловіки в Україні мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Зокрема, мають вказати фактичну адресу свого проживання. 

Що буде, якщо вказати чужу адресу або ту, за скою насправді не проживає чоловік, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Оновлення даних до 16 липня 

"Якщо військовозобов'язана особа при оновленні даних не вказала фактичну адресу свого місця проживання або зазначила дані, які не відповідають дійсності, то наслідком таких дій може бути накладення штрафу у розмірі від 17 000 до 25 500 грн за порушення правил військового обліку", — пояснила юристка. 

очередь в ЦНАП
Черга на оновлення даних у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Накладатися штраф буде і на тих, хто вказав неправильну адресу під час оновлення даних в застосунку "Резерв +". Також таким особам можуть заблокувати рахунки.

"Такий штраф, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. У випадку несплати такого штрафу,  виконавча служба має право накласти арешт на майно або банківські рахунки боржника", — додала юристка.

юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, з 18 травня до 16 липня оновити свої військово-облікові дані повинні були усі військовозобов’язані. Крім того, це повинні зробити призовники, резервісти, та людини з відстрочкою і бронюванням.

Оновити свої дані громадяни могли в ТЦК, ЦНАПі або через застосунок "Резерв+". Після оновлення військово-облікових даних у центрах надання адміністративних послуг військовозобов’язані все одно мають відвідати ТЦК. Там вони отримають відмітку у документах, вклеять необхідний штрихкод і, у випадку надання відстрочки, отримають про це довідку.

закон мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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