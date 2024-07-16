Обновление данных до 16 июля - что ждет мужчин, указавших не свой адрес - yовости Украины

Очередь на обновление данных в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE

Все военнообязанные мужчины в Украине должны были обновить свои данные до 16 июля 2024 года. В частности, должен указать фактический адрес своего проживания.

Что будет, если указать чужой адрес или тот, за которым на самом деле не проживает мужчина, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных до 16 июля

"Если военнообязанное лицо при обновлении данных не указало фактический адрес своего места жительства или указало данные, не соответствующие действительности, то следствием таких действий может быть наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 грн за нарушение правил военного учета", — объяснила юрист.

Очередь на обновление данных в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE

Налагаться штраф будет и на тех, кто указал неверный адрес при обновлении данных в приложении "Резерв+". Также таким лицам могут заблокировать счета.

"Такой штраф может быть наложен в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. В случае неуплаты такого штрафа исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество или банковские счета должника", — добавила юрист.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с 18 мая по 16 июля обновить свои военно-учетные данные должны были все военнообязанные. Кроме того, это должны сделать призывники, резервисты и человека с отсрочкой и бронированием.

Обновить свои данные граждане могли в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+". После обновления военно-учетных данных в центрах предоставления административных услуг военнообязанные все равно должны посетить ТЦК. Там они получат отметку в документах, вклеят необходимый штрихкод и, в случае предоставления отсрочки, получат справку.