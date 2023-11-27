Будет ли действовать отсрочка от мобилизации после нового закона, если студент учится во второй раз

Студенты в университете. Фото: pdatu.edu.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас обсуждается принятие закона, который предусматривает отмену отсрочки студентам, которые учатся во второй раз.

Адвокат Вячеслав Антоненко рассказал, будет ли действовать отсрочка для студента, который получил ее до принятия нового закона о втором образовании.

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Отсрочка от мобилизации для студентов

По словам адвоката, если мужчина сможет оформить себе письменную отсрочку, то она должна действовать до момента своего завершения, а если будет бессрочная — то также.

"В данной ситуации следует применять принцип невозможности обратного действия во времени нормативно-правового акта", — рассказал Антоненко.

Напомним, как известно, из-за военного положения и общей мобилизации выезд из Украины запрещен для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Этот запрет касается и украинских студентов. Однако в ближайшее время некоторым категориям мужчин, получающих высшее образование, могут разрешить выезжать за пределы страны.

Также мы писали, что по закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва. Нюансы по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

Добавим, чтобы избежать призыва в ВСУ, уклонисты прибегают к разным способам. Одно из самых распространенных – вступление в ЗВО.