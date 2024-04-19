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Будет ли мобилизация лиц с инвалидностью после изменений в законе — разъяснение

19 апреля 2024 19:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация лиц с инвалидностью 2024 — возможно ли это из-за изменений в законе
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине был принят закон о мобилизации, который официально вступит в силу с 18 мая 2024 года. Согласно документу, обновлены условия призыва лиц с инвалидностью I, II, III группы на военную службу.

Могут ли мобилизовать лиц с инвалидностью в ряды ВСУ и при каких условиях, разбираемся далее в материале.

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Мобилизация лиц с инвалидностью — что предусмотрено изменениями в законе

Согласно тексту Закона Украины от 11.04.2024 г. № 3633-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", граждане Украины, которым установлена ​​инвалидность І, ІІ или ІІІ группы не подлежат мобилизации.

Но, такие лица все еще могут быть призваны на военную службу исключительно по собственному желанию и только по месту жительства. Для этого они должны заключить контракт с ВСУ.

 

Мобилизация лиц с инвалидностью — что предусмотрено изменениями в законе
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: УНИАН

В то же время изменения в законе предусматривают, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти медицинский осмотр повторно, чтобы подтвердить наличие инвалидности. Если инвалидность не будет подтверждена, такого человека могут признать пригодным и мобилизовать.

Как ранее объясняли народные депутаты, решение ввести такое изменение было принято в связи с тем, что с начала полномасштабного вторжения резко возросло число лиц с инвалидностью, причем это не связано с боевыми действиями. В этом видят коррупционную составляющую и стремление некоторых лиц уклониться от службы в армии.

Следует заметить, что эта норма не касается тех, кому инвалидность ІІ или ІІІ группы была установлена ​​в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Украины.

Ранее мы писали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону.

Напомним, мы сообщали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как в Украине происходит исключение из военного учета в 2024 году.

война
закон
здоровье
инвалидность
мобилизация
ВВК

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