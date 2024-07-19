Мобілізація в Україні — чи має відстрочку аспірант, який вчиться на контракті

Аспірант готується до заняття. Фото: shutterstock.com

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Водночас деякі категорії мають право на відстрочку, зокрема студенти та аспіранти. Проте, й тут є нюанси та нові вимоги, через які звільнення від служби в армії може бути неможливим.

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Так, правознавець підкреслив, аспіранти, що навчаються за контрактною формою, мають право на відстрочку від призову. А вимоги Наказу МОН №910 щодо навчання за контрактом стосуються лише тих, хто вступає 2024 року.

Звичайно ж, щоб отримати відстрочку, аспіранту необхідно буде зібрати усі відповідні документи й оформити своє право на звільнення від призову у ТЦК та СП.

Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: google.com

Які документи потрібні аспіранту для оформлення відстрочки

Відповідно до Наказу МОН від 24 червня 2024 року №910, до 1 січня 2025 року призупинено прийом заяв та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти. Виняток становлять особи, визначені частинами першою, третьою, п’ятою, шостою ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", за умови підтвердження відповідного права.

Таким чином, аспіранти мають право на відстрочку, якщо вони здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Для цього необхідно подати до ТЦК заяву та підтвердні документи, включаючи довідку з ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти) або інші документи, які підтверджують статус здобувача освіти.

У разі технічних проблем з видачею довідок з ЄДЕБО у вашому навчальному закладі, на руках повинні бути:

договір, довідка ф-20;

витяг з наказу, довідка про відсутність заборгованості;

довідка від ВНЗ про неможливість формування довідок з ЄДЕБО.

Процедура оформлення відстрочки включає подання заяви до комісії ТЦК, яка вивчає отримані документи та ухвалює рішення протягом семи днів.

Адвокат наголошує, що відстрочку можуть надавати навіть за таких умов, але існує ризик відмови через брак необхідних доказів. Але у разі позитивного рішення видається довідка про надання відстрочки.

Важливо: у жовтні 2024 року може бути проведений іспит для підтвердження рівня знань та здатності займатися науковою діяльністю.

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