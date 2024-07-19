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Ждет ли аспирантов на контракте мобилизация в ВСУ — новые требования

19 июля 2024 18:44
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — имеет ли отсрочку аспирант, который учится на контракте
Аспирант готовится к занятию. Фото: shutterstock.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время, некоторые категории имеют право на отсрочку, в частности студенты и аспиранты. Однако и здесь есть нюансы и новые требования, из-за которых освобождение от службы в армии может быть невозможным.

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Получат ли отсрочку от мобилизации аспиранты на контрактной форме обучения, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале Юристи.ua.

Так, правовед подчеркнул, что аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, имеют право на отсрочку от призыва. А требования Приказа МОН №910 по обучению на контракте касаются только вступающих в 2024 году.

Конечно, чтобы получить отсрочку, аспиранту необходимо будет собрать все соответствующие документы и оформить свое право на освобождение от призыва в ТЦК и СП.

 

Какие документы нужны аспиранту для оформления отсрочки
Оформление отсрочки в ТЦК Фото: google.com

Какие документы нужны аспиранту для оформления отсрочки

Согласно Приказу МОН от 24 июня 2024 г. №910, до 1 января 2025 г. приостановлен прием заявлений и зачисление на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования. Исключение составляют лица, определенные частями первой, третьей, пятой, шестой ст. 23 Закона Украины " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", при условии подтверждения соответствующего права.

Таким образом, аспиранты имеют право на отсрочку , если они получают уровень образования, превышающий ранее полученный.

Для этого необходимо подать в ТЦК заявление и подтверждающие документы, включая справку из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования) или другие документы, подтверждающие статус соискателя образования.

В случае технических проблем с выдачей справок из ЕГЭБО в вашем учебном заведении, на руках должны быть:

  • договор, справка ф-20;
  • выписка из приказа, справка об отсутствии задолженности;
  • справка от ВУЗов о невозможности формирования справок из ЕГЭБО.

Процедура оформления отсрочки включает в себя подачу заявления в комиссию ТЦК, которая изучает полученные документы и принимает решение в течение семи дней.

Адвокат отмечает, что отсрочку могут предоставлять даже при таких условиях, но существует риск отказа из-за отсутствия необходимых доказательств. Но в случае положительного решения выдается справка о предоставлении отсрочки.

Важно: в октябре 2024 может быть проведен экзамен для подтверждения уровня знаний и способности заниматься научной деятельностью.

Ранее мы писали, имеют ли право на отсрочку студенты, сменившие свою специальность.

Напомним, мы сообщали, можно ли получить отсрочку . если возобновился на магистратуре.

Также мы информировали, получит ли отсрочку военнообязанное лицо, обучающееся в вечерней школе.

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