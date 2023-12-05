Чи боятися українцям покарання за проігноровану повістку, залишену у дверях

Чоловік знайшов повістку у дверях. Фото: google.com

Під час воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають в Україні вже понад 600 днів через повномасштабне вторгнення росії, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. За правилами, громадяни зобов'язані отримувати цей документ особисто в руки та під підпис. Проте, трапляються випадки, коли повістку залишають просто в дверях квартири.

Що у такому випадку слід робити військовозобов'язаним українцям та чи загрожує покарання за ігнорування документа, розповідаємо далі в матеріалі.

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Якщо в повістці зазначено, що "повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію", таку як ЖЕК, то варто звернути на такі два важливі нюанси:

військовозобов'язаний приймає повістку та розписується, що отримав її — у такому разі немає значення, яка особа та у якій спосіб передала документ. Те, що чоловік зобов'язався прийти до ТЦК — це вже факт.

повістку залишили у дверях чи поштовій скрині, і військовозобов'язаний не підписував її — у такому випадку можна ігнорувати, адже представники ТЦК не зможуть підтвердити факт передачі, оскільки відсутній підпис військовозобов'язаного.

Чоловік знайшов повістку у дверях. Фото: google.com

Що робити, якщо ви знайшли повістку в дверях?

За словами юриста Андрія Лавренюка, перш за все слід звіритися з даними, зазначеними в повістці. У документі має міститися така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові військовозобов’язаного або резервіста;

дата народження;

місце проживання;

дата і час явки до ТЦК та СП;

причина явки;

печатка та підпис особи, яка виписала повістку.

Як зазначає Лавренюк, як правило, такі повістки не є належним чином заповнені, містять орфографічні та інші помилки.

"Звіривши дані у повістці, особа може з’явитися на вказаний час та дату до ТЦК та СП, а може й проігнорувати таку повістку. Обидва варіанти є правильними, адже якщо військовозобов’язана особа бажає служити або має підстави для відстрочки від мобілізації, то звернення до ТЦК та СП — це адекватне рішення. Але якщо не має бажання зустрічатися з працівниками цього органу, то не прийти за повісткою, знайденою у дверях, не означає порушити норми законодавства", — пояснив юрист.

Які наслідки за неявку до ТЦК за повісткою?

Відсутність реакції на виклик до ТЦК та СП може призвести до притягнення до адміністративної відповідальності. Важливо зазначити, що це можливо лише при належному врученні повістки, тобто з особистим підписом отримувача.

У такому випадку на військовозобов’язаного чоловіка чекає штраф від 1700 до 3400 грн. Для посадовців штраф становить від 3400 до 5100 грн.

У разі, якщо людина отримала повістку вдруге протягом року та знову не з’являється до ТЦК, її чекає штраф у розмірі від 3400 грн до 5100 грн, або від 5100 грн до 8500 грн для посадовців.

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