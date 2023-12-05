Бояться ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях

Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: google.com

Во время военного положения и всеобщей мобилизации, которые продолжаются в Украине уже более 600 дней из-за полномасштабного вторжения россии, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. По правилам граждане обязаны получать этот документ лично в руки и под подпись. Тем не менее бывают случаи, когда повестку оставляют прямо в дверях квартиры.

Что в таком случае следует делать военнообязанным украинцам и грозит ли наказание за игнорирование документа, рассказываем далее в материале.

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Если в повестке указано, что "уведомление и повестка считается должным образом врученными через обслуживающую организацию", такую как ЖЭК, то следует обратить на следующие два важных нюанса:

военнообязанный принимает повестку и расписывается, что получил ее — в таком случае не имеет значения, какое лицо и каким образом передало документ. То, что мужчина обязался прийти в ТЦК — это уже факт.

повестку оставили в дверях или почтовом ящике, и военнообязанный не подписывал ее — в таком случае можно игнорировать, ведь представители ТЦК не смогут подтвердить факт передачи, поскольку отсутствует подпись военнообязанного.

Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: google.com

Что делать, если вы нашли повестку в дверях?

По словам юриста Андрея Лавренюка, прежде всего нужно свериться с данными, указанными в повестке. В документе должна содержаться следующая информация:

фамилия, имя, отчество военнообязанного или резервиста;

дата рождения;

место жительства;

дата и время явки в ТЦК и СП;

причина явки;

печать и подпись лица, выписавшего повестку.

Как отмечает Лавренюк, как правило, такие повестки не должным образом заполнены, содержат орфографические и другие ошибки.

"Сверив данные в повестке, лицо может явиться на указанное время и дату в ТЦК и СП, а может и проигнорировать такую повестку. Оба варианта правильны, ведь если военнообязанное лицо желает служить или имеет основания для отсрочки от мобилизации, то обращение к ТЦК и СП — это адекватное решение. Но если нет желания встречаться с работниками этого органа, то не прийти за повесткой, найденной в дверях, не значит нарушить нормы законодательства", — пояснил юрист.

Каковы последствия неявки в ТЦК по повестке?

Отсутствие реакции на вызов в ТЦК и СП может привести к привлечению к административной ответственности. Важно отметить, что это возможно только при надлежащем вручении повестки, то есть с подписью получателя.

В таком случае военнообязанного мужчину ждет штраф от 1700 до 3400 грн. Для должностных лиц штраф составляет от 3400 до 5100 грн.

В случае, если человек получил повестку второй раз в течение года и снова не появляется в ТЦК, его ждет штраф в размере от 3400 до 5100 грн, или от 5100 до 8500 грн для должностных лиц.

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