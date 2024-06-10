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Есть ли риск мобилизации, пока ждете решение о получении отсрочки — заявление МОУ

10 июня 2024 20:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — призовут ли тех, кто уже подал документы на отсрочку
Военнообязанный подает документы на отсрочку. Фото: vin.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации, которые продолжаются уже третий год в Украине, есть определенные категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку. Для этого они должны подать соответствующие документы в ТЦК и СП и получить решение.

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Однако могут ли призвать на военную службу мужчину, пока он ждет ответа на предоставление отсрочки? На этот вопрос дали ответ на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Могут ли вас мобилизовать, пока вы ждете решения по предоставлению отсрочки

По информации ведомства, если гражданин уже направил свои документы на рассмотрение комиссии, то до принятия решения о предоставлении отсрочки его мобилизовать не могут.

Дело в том, что до принятия решения военнообязанного не могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии. А без вывода ВВК о состоянии здоровья призыв невозможен.

Сколько рассматривают заявление о предоставлении отсрочки

Согласно украинскому законодательству, заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение 7 дней с даты их поступления в комиссию в ТЦК и СП.

Важно: срок могут продлить, если комиссии понадобится обратиться в другие государственные органы за дополнительной информацией.

 

Где и как узнать, предоставили ли отсрочку от мобилизации
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧОТЦК и СП

Где и как узнать о предоставлении отсрочки от мобилизации

Сейчас информацию о подтвержденном праве на отсрочку на основе поданных документов вносят в электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг".

Чтобы проверить, есть ли уже эта информация в базе, можно:

  • обратиться непосредственно в ТЦК и СП по месту нахождения на учете;
  • зайти в электронный кабинет военнообязанного Резерв+ (приложение можно скачать себе на телефон).

Следует заметить, если комиссия приняла решение предоставить отсрочку, то военнообязанному должны выдать соответствующую справку. Об отказе также должны сообщить в письменном виде, указав причины.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных потерял отсрочку в июне 2024 года.

Напомним, мы писали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве отсрочки.

Также мы информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

ТЦК и СП
военнообязанные
отсрочка
Минобороны
мобилизация
война

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