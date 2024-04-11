Мобилизация в Украине 2024 — должны ли лица с инвалидностью проходить ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: Суспільне

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Получить этот документ могут даже лица с инвалидностью.

Но нужно ли таким гражданам проходить ВВК, разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Так, прежде всего, следует отметить, что "правила" вручения повестки гражданам Украины прописаны в ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", а также в постановлении Кабмина №1487.

Согласно им, представители ТЦК могут проверять документы по установленным условиям, поэтому повестки могут получить любые мужчины, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, и в любом месте.

Мужчины, которые имеют инвалидность, если они не исключены из военного учета, то считаются военнообязанными. А потому такие лица могут получить повестку для уточнения данных и обязаны явиться в ТЦК и СП.

Лица с инвалидностью любой ступени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но при этом они могут добровольно мобилизоваться по своему согласию.

Если они не намерены добровольно мобилизоваться, то не обязаны проходить ВВК, если они уже состоят на военном учете.

В то же время, если лицо с инвалидностью не состоит на военном учете или инвалидность возникла после последнего визита в ТЦК, оно может пройти ВВК для возможного исключения из списка военнообязанных.

При этом необходимо понимать, что критерии для определения инвалидности и оснований ее предоставления по закону отличаются от критериев пригодности к военной службе согласно приказам Минобороны № 402 и № 490.

Поэтому лицо с инвалидностью, даже III или II группы, может быть признано ВВК пригодным к военной службе. Такие лица не подлежат исключению из военного учета и остаются призывниками или военнообязанными.

Также следует учитывать еще один нюанс — лица, признанные непригодными к военной службе, обязаны проходить ВВК каждые пять лет. Если гражданин этого не делал, сразу после уточнения данных его могут направить на прохождение ВВК.

Важно: чтобы не произошло ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на отсрочку, и хочет им воспользоваться, но его мобилизуют через решение ВВК о пригодности, прохождение ВВК необходимо начинать после того, как письменно предоставили в ТЦК документы о наличии отсрочки или ТЦК принял заявление и документы на отсрочку.

Ранее мы писали, в ТЦК объяснили, зачем вручают повестки мужчинам с инвалидностью.

Напомним, мы сообщали, кого из украинцев могут исключить из военного учета в 2024 году.

Также мы информировали, сколько длится отсрочка от мобилизации для отца ребенка с инвалидностью.