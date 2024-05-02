Мобілізація в Україні 2024 — чи мають право чоловіки відмовитися від ВЛК

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

З початку повномасштабної війни, яку розпочала росія, в Україні оголошено воєнний стан, а також триває загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для уточнення військово-облікових даних та мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначає ступінь їх придатності до служби.

Але чи мають право чоловіки відмовитися від проходження ВЛК, на це питання відповіла юристка Діана Скумадчук.

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За словами правознавиці, є кілька положень щодо правил проходження військово-лікарської комісії.

Так, відповідно до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", громадяни України, які приписані до призовних дільниць і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані пройти медичний огляд для виявлення їхніх фізичних та психічних вад, а також формування відповідного людського резерву.

Це необхідно для того, щоб держава мала в майбутньому можливість мобілізувати відповідну кількість осіб з урахуванням потреб ЗСУ та ситуації на фронті.

Правило обов'язкового проходження ВЛК стосується і тих осіб, які мобілізуються на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (воєнний стан).

Скумадчук підкреслює, що аналогічний обов’язок можна знайти у пп. 4 п. 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Крім того, правозахисниця додала, що під час війни відмова від медогляду суперечить нормам чинного законодавства.

"Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основною метою ВЛК є забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ шляхом проведення їх медичного огляду та встановлення поточного стану здоров’я особи. А тому відмовитись від проходження ВЛК на сьогодні неможливо", — пояснила вона.

Таким чином, законодавством України прямо закріплюється обов’язок громадян України проходити медичний огляд (ВЛК).

Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

Яка відповідальність передбачена за відмову від ВЛК

У випадку якщо військовозобов'язана особа отримала належним чином повістку, прийшла до ТЦК та СП й отримала направлення для проходження ВЛК, то відмова від виконання цієї вказівки під час дії воєнного стану буде вважатися порушенням законодавства.

Наразі за це загрожує адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу розміром від 3400 грн до 5100 грн (ч. 2 ст. 210-1 КУпАП).

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив, що проходити ВЛК будуть навіть ті військовозобов'язані, які мають відстрочку від мобілізації.

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