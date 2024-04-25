Мобілізація у травні 2024 — які хвороби ока звільняють від служби в лавах ЗСУ

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак, через низку хвороб особу можуть визнати непридатною до військової служби у Збройних Силах України.

Які хвороби ока звільняють від мобілізації до лав ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, перш за все, слід зазначити, що перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації визначено ст. 23 Закону України № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Додатком 1 "Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".

Хвороби ока, які звільняють від мобілізації та військової служби:

катаракта, хвороби зорового нерва;

глаукома у важкій стадії;

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;

хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує — рубці, помутніння, дегенеративні зміни;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;

гострота зору нижче 0,1 або сліпота;

відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

Саме з вище перерахованими хворобами чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Водночас треба розуміти, що чоловіків, які мають наступні хвороби, можуть мобілізувати до лав ЗСУ:

легка форма глаукоми;

короткозорість чи далекозорість до 6,0 діоптрій;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 діоптрій;

порушення кольоровідчуття — дихромазія, аномальна трихромазія.

Раніше ми писали, які хвороби хребта звільняють від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.

Також ми інформували, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".