Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація у травні 2024 — з якими хворобами очей не візьмуть на війну arrow

Мобілізація у травні 2024 — з якими хворобами очей не візьмуть на війну

25 квітня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація у травні 2024 — які хвороби ока звільняють від служби в лавах ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак, через низку хвороб особу можуть визнати непридатною до військової служби у Збройних Силах України. 

Які хвороби ока звільняють від мобілізації до лав ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі. 

Читайте також:

Так, перш за все, слід зазначити, що перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації визначено ст. 23 Закону України № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Додатком 1 "Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ". 

Хвороби ока, які звільняють від мобілізації та військової служби:

  • катаракта, хвороби зорового нерва;
  • глаукома у важкій стадії;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;
  • виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;
  • хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує — рубці, помутніння, дегенеративні зміни;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;
  • гострота зору нижче 0,1 або сліпота;
  • відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

Саме з вище перерахованими хворобами чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. 

Водночас треба розуміти, що чоловіків, які мають наступні хвороби, можуть мобілізувати до лав ЗСУ: 

  • легка форма глаукоми;
  • короткозорість чи далекозорість до 6,0 діоптрій;
  • астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 діоптрій;
  • порушення кольоровідчуття — дихромазія, аномальна трихромазія.

 

Раніше ми писали, які хвороби хребта звільняють від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.

Також ми інформували, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".

війна
хвороба
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
очі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри