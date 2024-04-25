Мобілізація у травні 2024 — які хвороби ока звільняють від служби в лавах ЗСУ

Мобілізація у травні 2024 — з якими хворобами очей не візьмуть на війну
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Однак, через низку хвороб особу можуть визнати непридатною до військової служби у Збройних Силах України.
Які хвороби ока звільняють від мобілізації до лав ЗСУ, розповідаємо далі в матеріалі.
Так, перш за все, слід зазначити, що перелік хвороб, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації визначено ст. 23 Закону України № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Додатком 1 "Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ".
Хвороби ока, які звільняють від мобілізації та військової служби:
- катаракта, хвороби зорового нерва;
- глаукома у важкій стадії;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;
- виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;
- хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує — рубці, помутніння, дегенеративні зміни;
- стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
- короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 діоптрій чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 діоптрій;
- гострота зору нижче 0,1 або сліпота;
- відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.
Саме з вище перерахованими хворобами чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.
Водночас треба розуміти, що чоловіків, які мають наступні хвороби, можуть мобілізувати до лав ЗСУ:
- легка форма глаукоми;
- короткозорість чи далекозорість до 6,0 діоптрій;
- астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 діоптрій;
- порушення кольоровідчуття — дихромазія, аномальна трихромазія.
Раніше ми писали, які хвороби хребта звільняють від мобілізації.
Нагадаємо, ми повідомляли, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.
Також ми інформували, що передбачає скасування статусу "обмежено придатний".
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