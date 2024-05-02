Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право мужчины отказаться от ВВК

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

С начала полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине объявлено военное положение, а также продолжается всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки для уточнения военно-учетных данных и должны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую степень их пригодности к службе.

Но, имеют ли право мужчины отказаться от прохождения ВВК, на этот вопрос ответила юрист Диана Скумадчук.

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По словам правоведа, есть несколько положений, касающихся правил прохождения военно-врачебной комиссии.

Так, согласно ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", граждане Украины, которые приписаны к призывным участкам, и которые только собираются к ним приписываться обязаны пройти медицинский осмотр для выявления их физических и психических недостатков, а также формирования соответствующего человеческого резерва.

Это необходимо для того, чтобы государство имело в будущем возможность мобилизовать соответствующее количество лиц с учетом потребностей ВСУ и ситуации на фронте.

Правило обязательного прохождения ВВК касается и тех лиц, которые мобилизуются на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (военное положение).

Скумадчук подчеркивает, что аналогичную обязанность можно найти в пп. 4 п. 1 Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме того, правозащитница добавила, что во время войны отказ от медосмотра противоречит нормам действующего законодательства.

"Приказом МОУ № 402 от 14 августа 2008 года указано, что основной целью ВВК является обеспечение качественного призыва граждан Украины на срочную военную службу в ряды ВСУ путем проведения их медицинского осмотра и установления текущего состояния здоровья. Поэтому отказаться от прохождения ВВК на сегодня невозможно", — объяснила она.

Таким образом, законодательством Украины прямо закрепляется обязанность граждан Украины проходить медицинский осмотр (ВВК).

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Какая ответственность предусмотрена за отказ от ВВК

В случае если военнообязанное лицо получило должным образом повестку, пришло в ТЦК и СП и получило направление для прохождения ВВК, то отказ от выполнения этого указания во время действия военного положения будет считаться нарушением законодательства.

На данный момент за это грозит административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 3400 грн. до 5100 грн. (ч. 2 ст. 210-1 КУоАП).

Ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин заявил, что проходить ВВК будут даже те военнообязанные, которые имеют отсрочку от мобилизации.

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