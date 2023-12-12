Мобілізація в Україні — чи можуть запрошувати до ТЦК через месенджери

Військовозобов'язаний чоловік отримав повістку через месенджер. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває загальна мобілізація. У цей період чоловіки призовного віку отримують повістки. Вручити цей документ можуть у будь-якому місці. Після особа зобов'язана прийти до ТЦК у визначені дату та час.

Та чи треба військовозобов'язаним чоловікам реагувати на запрошення до ТЦК, відправлене через месенджер? Розбираємося далі в матеріалі.

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Законність повістки, надісланої у месенджер — що каже адвокат

Як розповів адвокат Ростислав Кравець, наразі з юридичної точки зору, розсилка повісток через месенджери немає сенсу, адже довести, що документ отримала саме та особа, якій він призначався неможливо.

Водночас він зазначив, якщо внести певні зміни до законодавства, розсилати повістки через месенджери цілком реально. Зокрема, треба зобов’язати українців мати офіційні номери телефонів та зафіксувати їх.

"Месенджери в більшості своїх випадків прив'язані саме до номерів телефонів. На сьогодні в Україні існує безконтрактна форма обслуговування абонентів, тобто необов'язково укладати контракт з оператором. Тому фактично з юридичної точки зору це наразі запровадити буде неможливо", — зазначив Кравець.

Повістки через месенджер — що каже влада

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, 2023 року точно не вийде запустити розсилку повісток через популярні месенджери.

Він назвав ту ж саму причину, що й адвокат — номери телефонів не прив’язані до конкретних осіб. Тому забезпечити технічну можливість для видачі повісток у такому вигляді поки неможливо..

"Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови", — зазначив Федоров.

Військовозобов'язаний чоловік отримав повістку через месенджер. Колаж: Новини.LIVE

Як реагувати українцям на повістку надіслану у месенджер

Українцям не може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність за ігнорування повістки, яка прийшла через месенджери. Адже у такому вигляді повістка — це просто інформація, яка не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

Якщо вам прийшло повідомлення з проханням явитись до центру комплектації, ви маєте право ніяк на нього не реагувати, адже у такому разі на військовозобов’язаного не можуть скласти акт про відмову від отримання повістки та не можуть стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

Проте, слід пам'ятати, що кожен військовозобов'язаний чоловік повинен стояти на військовому обліку, оновлювати свої особисті дані в ТЦК та СП та вчасно сповіщати про будь-які зміни.

Також відповідно до ст. 65 Конституції України обов'язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Раніше ми повідомляли, що народні депутати готують законопроєкт, який має внести зміни у процес мобілізації в Україні. Зокрема документ передбачатиме можливість вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам через електронну пошту та рекомендованим листом.

Нагадаємо, ми писали, що таке бойова повістка, чим відрізняється від звичайної та яка відповідальність загрожує, якщо її проігнорувати.

Також ми розповідали, чи може прийти повістка у платіжці за комуналку.