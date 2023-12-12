Мобилизация в Украине — могут ли приглашать в ТЦК через мессенджеры

Военнообязанный мужчина получил повестку через мессенджер. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки. Вручить этот документ можно в любом месте. Затем лицо обязано прийти в ТЦК в определенные дату и время.

Но нужно ли военнообязанным мужчинам реагировать на приглашение в ТЦК, отправленное через мессенджер? Разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Законность повестки, посланной в мессенджер — что говорит адвокат

Как рассказал адвокат Ростислав Кравец, сейчас с юридической точки зрения, в рассылке повесток через мессенджеры нет смысла, ведь доказать, что документ получил именно тот человек, которому он предназначался невозможно.

В то же время, он отметил, если внести определенные изменения в законодательство, рассылать повестки через мессенджеры вполне реально. В частности, нужно обязать украинцев иметь официальные телефонные номера и зафиксировать их.

"Мессенджеры в большинстве своих случаев привязаны именно к номерам телефонов. На сегодня в Украине существует бесконтрактная форма обслуживания абонентов, то есть необязательно заключать контракт с оператором. Поэтому фактически с юридической точки зрения это ввести будет невозможно", — отметил Кравец.

Повестки через мессенджер — что говорят власти

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в 2023 году точно не получится запустить рассылку повесток через популярные мессенджеры.

Он назвал ту же причину, что и адвокат — номера телефонов не привязаны к конкретным лицам. Поэтому обеспечить техническую возможность для выдачи повесток в таком виде пока невозможно.

"Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях", — отметил Федоров.

Военнообязанный мужчина получил повестку через мессенджер. Коллаж: Новини.LIVE

Как реагировать украинцам на повестку, отправленную в мессенджер

Украинцам не может угрожать административная или уголовная ответственность за игнорирование пришедшей через мессенджеры повестки. Ведь в таком виде повестка — это просто информация, которая не влечет никаких юридических последствий.

Если вам пришло сообщение с просьбой явиться в центр комплектации, вы вправе никак на него не реагировать, ведь в таком случае на военнообязанного не могут составить акт об отказе от получения повестки и не могут взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

Однако следует помнить, что каждый военнообязанный мужчина должен стоять на военном учете, обновлять свои личные данные в ТЦК и СП и своевременно уведомлять о любых изменениях.

Также согласно ст. 65 Конституции Украины обязанностью граждан Украины есть защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что народные депутаты готовят законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине. В частности, документ будет предусматривать возможность вручать повестки военнообязанным мужчинам через электронную почту и заказным письмом.

Напомним, мы писали, что такое боевая повестка, чем отличается от обычной и какая ответственность грозит, если ее проигнорировать.

Также мы рассказывали, может ли прийти повестка в платежке за коммуналку.