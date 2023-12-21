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Мобилизируют ли мужчин со сверхнизким весом — ответ адвоката

21 декабря 2023 09:47
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизируют ли мужчин со сверхнизким весом — ответ адвоката
Мобилизация в Украине. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Мужчины, которые имеют сверхнизкий вес, в частности, из-за заболевания, будут иметь право на отсрочку от мобилизации, если они ранее были сняты с воинского учета по состоянию здоровья. Или в случае, если у них есть другие основания для отсрочки в соответствии с законодательством.

Об этом говорится в комментарии адвоката Юрия Айвазяна, сообщает сайт Юристи.ua.

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По словам юриста, лишь чрезмерно низкий вес не является основанием для отсрочки. Также нельзя избежать мобилизации, если есть заболевания, например, расстройства пищеварения, но из-за них мужчину не сняли с воинского учета.

"Чтобы мужчину не мобилизовали, он должен либо быть снят с воинского учета по состоянию здоровья или в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" иметь основания для отсрочки", — отметил юрист.

Скриншот комментария адвоката с сайта Юристи.ua

Ранее мы сообщали, кого сейчас больше всего нуждаются в ВСУ на фронте.

Напомним, мы писали, что экскомандир "Азова" ответил, стоит ли мобилизовать заключенных .

Также мы информировали, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.

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