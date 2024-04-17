Мобилизация в Украине — могут ли получить бронь лица из оперативного резерва

Учебное собрание резервистов оперативного резерва. Фото: Оперативное командование "Север"/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву в ряды ВСУ. Однако некоторые граждане могут получить бронь.

Может ли быть забронировано лицо из оперативного резерва, объяснил юрист Андрей Топчий на портале b2bconsult.

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По словам правозащитника, согласно ч. 1 ст. 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в госорганах и остальных государственных органах;

в органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом министров.

Таким образом, подчеркнул юрист, занесение лица в оперативный резерв не является основанием для бронирования или предоставления отсрочки от мобилизации.

"Напротив, по логике законодателя, такие лица подлежат мобилизации в первую очередь, поскольку имеют более высокий уровень боеготовности. Поэтому пребывание в оперативном резерве не является основанием для бронирования от мобилизации", — резюмировал Андрей Топчий.

Раньше мы писали, будут ли украинские журналисты иметь бронь от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, какие украинские бизнесы получают бронь от мобилизации.

Также мы информировали, почему важна бронь от мобилизации для медийщиков и деятелей культуры.