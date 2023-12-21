Может ли получить бронь от мобилизации медик без работы — что говорит закон

Заполнение документов в военкомате. Фото: Генштаб ВСУ

Мужчина призывного возраста с медицинским образованием спросил у адвоката, есть ли возможность получить бронирование от мобилизации. Он уточнил, что никогда не работал врачом, но, вероятно, вступит в должность заместителя директора одной из частных медицинских клиник.

Об этом говорится в комментарии адвоката Юрия Айвазяна, сообщает сайт Юристы.ua .

Читайте также:

По словам правозащитника, бронирование зависит исключительно от инициативы работодателя. И сфера здравоохранения не является исключением. Отвечая на вопрос о сотруднике медицины, он отметил, что именно медицинское учреждение должно подать соответствующие списки.

"Бронирование полностью зависит от вашего работодателя. Если медицинское учреждение представляет списки на бронирование в Минэкономики, то могут включить и вас в них" , — отметил он.

По словам юриста, если работодатель не выполнит эту процедуру, то следует рассматривать другие основания для отсрочки.

Скриншот комментария адвоката с сайта Юристы.ua

Ранее мы сообщали, кого сейчас больше нуждаются в ВСУ на фронте.

Напомним, мы писали, что экскомандир "Азова" ответил, стоит ли мобилизовать заключенных .

Также мы информировали, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине.