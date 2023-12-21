Может ли получить бронь от мобилизации медик без работы — что говорит закон
Мужчина призывного возраста с медицинским образованием спросил у адвоката, есть ли возможность получить бронирование от мобилизации. Он уточнил, что никогда не работал врачом, но, вероятно, вступит в должность заместителя директора одной из частных медицинских клиник.
Об этом говорится в комментарии адвоката Юрия Айвазяна, сообщает сайт Юристы.ua .
По словам правозащитника, бронирование зависит исключительно от инициативы работодателя. И сфера здравоохранения не является исключением. Отвечая на вопрос о сотруднике медицины, он отметил, что именно медицинское учреждение должно подать соответствующие списки.
"Бронирование полностью зависит от вашего работодателя. Если медицинское учреждение представляет списки на бронирование в Минэкономики, то могут включить и вас в них" , — отметил он.
По словам юриста, если работодатель не выполнит эту процедуру, то следует рассматривать другие основания для отсрочки.
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