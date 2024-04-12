Мобилизация в Украине — дает ли альтернативная служба право на отсрочку

Мобилизация военнообязанных мужчин на военную службу. Фото: armyinform.com.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В то же время, украинским законодательством определены категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации.

Наделены ли таким правом мужчины, которые проходили альтернативную службу вместо срочной военной службы, отмененной после полномасштабного вторжения россии, объяснил юрист Дмитрий Дончак.

Читайте также:

По его словам, законодательство Украины определяет альтернативную службу как замену военной службе.

Так, согласно ст. 1 ЗУ "Об альтернативной (невоенной) службе" и ст. 4 ЗУ "О военной службе и воинской обязанности", альтернативная (невоенная) служба означает такую деятельность, которую выполняют вместо прохождения срочной военной службы и которая направлена на исполнение долга перед обществом.

Юрист отметил, что одновременно указом Президента с 24.02.2022 года в Украине отменен призыв на срочную военную службу, введена всеобщая мобилизация.

Эксперт подчеркнул, что согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", существует четкий список лиц, не подлежащих призыву на военную службу. Но в перечне нет лиц, проходивших альтернативную службу. Поэтому они не могут получить отсрочку из-за этого обстоятельства.

"Ведь срочная служба в мирное время — это одно, а мобилизация во время полномасштабного вторжения — это совсем другое. Защита родины является обязанностью каждого гражданина Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, ваши религиозные убеждения не являются основанием для освобождения от мобилизации", — пояснил правовед.

Раньше мы писали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, вправе ли ТЦК аннулировать отсрочку 34-летнего студента.

Также мы информировали, можно ли получить отсрочку от мобилизации из-за опеки над детьми.