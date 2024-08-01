Мобілізація до лав ЗСУ — адвокат пояснив, чи можна відкласти через сімейні обставини

Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook

В Україні триває призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу. Придатні громадяни отримують мобілізаційні розпорядження, за якими направляються до пункту постійної дислокації військової частини та проходять навчання. Проте нерідко у житті трапляються обставини, через які людина не може одразу мобілізуватися. Чи має вона право попросити про відтермінування?

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На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Так, відповідно до ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язана особа має два місяці до призову на службу у випадку, коли сама прибула до ТЦК та СП, щоб мобілізуватися добровільно.

"Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та СП та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв'язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у статті закону.

Проте, як підкреслив Айвазян, на практиці ця норма закону не працює. Згідно зі словами експерта, ТЦК не надають час на розв'язання сімейних проблем, а видають мобілізаційне розпорядження після проходження людиною ВЛК.

Раніше ми повідомляли, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.

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