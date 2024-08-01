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Чи можна перенести мобілізацію через сімейні обставини — відповідь адвоката

1 серпня 2024 20:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація до лав ЗСУ — адвокат пояснив, чи можна відкласти через сімейні обставини
Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: Звягельський районний ТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу. Придатні громадяни отримують мобілізаційні розпорядження, за якими направляються до пункту постійної дислокації військової частини та проходять навчання. Проте нерідко у житті трапляються обставини, через які людина не може одразу мобілізуватися. Чи має вона право попросити про відтермінування?

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На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Так, відповідно до ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язана особа має два місяці до призову на службу у випадку, коли сама прибула до ТЦК та СП, щоб мобілізуватися добровільно. 

"Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та СП та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв'язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до ТЦК та СП встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії", — йдеться у статті закону.

Проте, як підкреслив Айвазян, на практиці ця норма закону не працює. Згідно зі словами експерта, ТЦК не надають час на розв'язання сімейних проблем, а видають мобілізаційне розпорядження після проходження людиною ВЛК

Раніше ми повідомляли, що загрожує українцям, які не стали на облік і не оновили дані.

Нагадаємо, ми писали, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Також ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.

війна ЗСУ мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Рекрутинг

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