Мобилизация в ряды ВСУ — адвокат сказал, можно ли отложить из-за семейныї обстоятельств

Военнообязанный мужчина в территориальном центре. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается призыв военнообязанных мужчин на военную службу. Пригодные граждане получают мобилизационные распоряжения, по которым направляются в пункт постоянной дислокации воинской части и проходят обучение. Однако нередко в жизни случаются обстоятельства, по которым человек не может сразу мобилизоваться. Имеет ли он право попросить об отсрочке?

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На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Так, согласно ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанное лицо имеет два месяца до призыва на службу в случае, когда самостоятельно прибыло в ТЦК и СП, чтобы мобилизоваться добровольно.

"Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и СП и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК и СП устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождение военно-врачебной комиссии", — говорится в статье закона.

Однако, как подчеркнул Айвазян, на практике эта норма закона не работает. Согласно словам эксперта, ТЦК не предоставляют время на решение семейных проблем, а выдают мобилизационное распоряжение после прохождения человеком ВВК.

Ранее мы сообщали, что угрожает украинцам, которые не стали на учет и не обновили данные.

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