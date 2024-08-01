Мобилизация в ряды ВСУ — адвокат сказал, можно ли отложить из-за семейныї обстоятельств

Можно ли перенести мобилизацию из-за семейных обстоятельств — ответ адвоката
В Украине продолжается призыв военнообязанных мужчин на военную службу. Пригодные граждане получают мобилизационные распоряжения, по которым направляются в пункт постоянной дислокации воинской части и проходят обучение. Однако нередко в жизни случаются обстоятельства, по которым человек не может сразу мобилизоваться. Имеет ли он право попросить об отсрочке?
На этот вопрос ответил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Так, согласно ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанное лицо имеет два месяца до призыва на службу в случае, когда самостоятельно прибыло в ТЦК и СП, чтобы мобилизоваться добровольно.
"Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и СП и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК и СП устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождение военно-врачебной комиссии", — говорится в статье закона.
Однако, как подчеркнул Айвазян, на практике эта норма закона не работает. Согласно словам эксперта, ТЦК не предоставляют время на решение семейных проблем, а выдают мобилизационное распоряжение после прохождения человеком ВВК.
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