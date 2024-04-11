Мобилизация в Украине — имеют ли право мужчины отказаться от службы в ВСУ

Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной на улице. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В этот период украинских военнообязанных мужчин мобилизуют в ряды ВСУ, чтобы противостоять врагу. Однако не все мужчины стремятся защищать страну от российской агрессии на фронте.

Можно ли отказаться от призыва в армию и какие будут последствия, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Как пояснил адвокат, отказаться от мобилизации могут только те мужчины, которые освобождены от военной службы, имеют право на отсрочку или забронированы предприятиями, учреждениями организациями. Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Однако другие военнообязанные, желающие отказаться от призыва, должны быть готовы к последствиям.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — пояснил Кравец.

Следует заметить, что в ст. 17 Конституции Украины говорится, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.

Также ст. 65 определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

Военнообязанный в территориальном центре. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Какие последствия отказа от мобилизации

Если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в ТЦК и СП, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

А граждане, систематически уклоняющиеся от призыва, рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.

"Но для того, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", — объясняет правовед.

По его мнению, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

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