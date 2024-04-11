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Можно ли отказаться от мобилизации и какие будут последствия — адвокат ответил

11 апреля 2024 19:30
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — имеют ли право мужчины отказаться от службы в ВСУ
Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной на улице. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В этот период украинских военнообязанных мужчин мобилизуют в ряды ВСУ, чтобы противостоять врагу. Однако не все мужчины стремятся защищать страну от российской агрессии на фронте.

Можно ли отказаться от призыва в армию и какие будут последствия, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Отказ от мобилизации — есть ли такое право у украинцев

Как пояснил адвокат, отказаться от мобилизации могут только те мужчины, которые освобождены от военной службы, имеют право на отсрочку или забронированы предприятиями, учреждениями организациями. Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Однако другие военнообязанные, желающие отказаться от призыва, должны быть готовы к последствиям.

"Конечно, у нас не рабская страна, человек может отказаться, но за это будет нести ответственность как за уклонение от мобилизации", — пояснил Кравец.

Следует заметить, что в ст. 17 Конституции Украины говорится, что защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украинского народа.

Также ст. 65 определяет, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом.

 

Отказ от мобилизации — есть ли такое право у украинцев
Военнообязанный в территориальном центре. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Какие последствия отказа от мобилизации

Если человек после вручения повестки без уважительной причины не явился в ТЦК и СП, то на него в рамках административной ответственности будет наложен штраф.

А граждане, систематически уклоняющиеся от призыва, рискуют попасть за решетку на срок от 3 до 5 лет.

"Но для того, чтобы привлечь человека к ответственности, правоохранителям нужно доказать факт уклонения. Должно быть явно доказано уклонение. Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение. Нет, уклонением будет только факт, когда человеку лично была вручена эта повестка", — объясняет правовед.

По его мнению, чтобы у правоохранителей было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела, нужно минимум три зафиксированных факта уклонения от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в целом.

Напомним, мы писали, должны ли мужчины с инвалидностью проходить ВВК.

Также мы информировали, кого из украинцев могут исключить с военного учета.

война
ВСУ
мобилизация
военнообязанные

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