Мобілізація в Україні — чи можуть забрати до війська людину з ожирінням

Чи можлива мобілізація осіб з ожирінням. Колаж: Новини.LIVE

Повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка Росія проти України, триває. А отже продовжується й загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Водночас законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від військової служби.

Чи мають таку відстрочку люди, які страждають на ожиріння, розповів адвокат Андрій Межирицький.

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Так, правознавець наголосив, що ступінь придатності або ж непридатності до військової служби визначається наказом № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Цим положенням, зокрема, затверджений Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступені придатності до військової служби.

У цьому документі таке захворювання, як ожиріння, присутнє у ст. 13 і визнано як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову до лав ЗСУ. При цьому у статті зазначені усі види ожиріння.

Таким чином людину, яка хворіє на ожиріння, можуть визнати непридатною або ж обмежено придатною до військової служби. При цьому, який саме висновок отримає військовозобов'язаний від ВЛК, залежить від того, яка у нього ступінь ожиріння та які наявні супутні хвороби.

"Далі в статті міститься поділ на значні, помірні, та незначні порушення функцій (пункти "а", "б", та "в"). Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану", — пояснив адвокат.

Так, до прикладу, ожиріння ІІІ ступеню належать до пункту "Б" ст. 13 Розкладу хвороб. Особи, в яких діагностовано хвороби, що відповідають ст. 13 "Б", графі ІІ, можуть бути в індивідуальному порядку визнані непридатними до військової служби або обмежено придатними.

Якщо особу визнають обмежено придатною, її можуть мобілізувати до війська з уточненням, які види служби та роботи протипоказані та де саме така людина може проходити службу.

Межирицький додав, що у вищезгаданій статті визначено лише три ступені ожиріння, хоча сучасна медицина виділяє п’ять.

Хоча варто зауважити, що при 4-му та 5-му ступені ожиріння, які є термінальними, страждає увесь організм людини, можуть розвиватися складні хвороби. Щобільше, така людина може отримати інвалідність.

Перед тим, як іти в ТЦК та СП, адвокат радить звернутися до цивільної поліклініки, пройти обстеження, здати аналізи та отримати висновок лікаря про наявність ожиріння, його типу та супутніх хвороб.

"З такими висновками можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз, поставлений цивільними лікарями. В разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись із посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду", — зазначив Межирицький.

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