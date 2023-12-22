Мобилизация в Украине — могут ли забрать в армию человека с ожирением

Могут ли человека с ожирением мобилизовать в ряды ВСУ — адвокат дал ответ
Полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией против Украины, продолжается. А значит, и дальше продолжается всеобщая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В то же время законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от военной службы.
Имеют ли такую отсрочку люди, страдающие ожирением, рассказал адвокат Андрей Межирицкий.
Так, правовед подчеркнул, что степень пригодности или непригодности к военной службе определяется приказом № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Этим положением, в частности, утвержден расклад болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степени пригодности к военной службе.
В данном документе такое заболевание, как ожирение, присутствует в ст. 13 и признано, как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва в ряды ВСУ. При этом в статье указаны все виды ожирения.
Таким образом, человека, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. При этом, какое заключение получит военнообязанный от ВВК, зависит от того, какая у него степень ожирения и какие сопутствующие болезни.
"Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения", — объяснил адвокат.
Так, например, ожирение III степени относятся к пункту "Б" ст. 13 Расклада болезней. Лица, у которых диагностированы болезни, соответствующие ст. 13 "Б", графы II, могут быть в индивидуальном порядке признаны непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.
Если лицо признают ограниченно пригодным, его могут мобилизовать в армию с уточнением, какие виды службы и работы противопоказаны и где именно такой человек может проходить службу.
Межирицкий добавил, что в вышеупомянутой статье определены только три степени ожирения, хотя современная медицина выделяет пять.
Хотя следует заметить, что при 4-й и 5-й степени ожирения, которые являются терминальными, страдает весь организм человека, могут развиваться сложные болезни. Более того, такой человек может получить инвалидность.
Перед тем как идти в ТЦК и СП, адвокат советует обратиться в гражданскую поликлинику, пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача о наличии ожирения, его типе и сопутствующих болезнях.
"С такими выводами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами. В случае несогласия с заключениями военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд", — отметил Межирицкий.
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