Мобилизация в Украине — могут ли забрать в армию человека с ожирением

Возможна ли мобилизация лиц с ожирением. Коллаж: Новини.LIVE

Полномасштабная война, начатая страной-агрессором Россией против Украины, продолжается. А значит, и дальше продолжается всеобщая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. В то же время законодательством предусмотрены определенные категории граждан, имеющих право на отсрочку от военной службы.

Имеют ли такую отсрочку люди, страдающие ожирением, рассказал адвокат Андрей Межирицкий.

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Так, правовед подчеркнул, что степень пригодности или непригодности к военной службе определяется приказом № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины". Этим положением, в частности, утвержден расклад болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степени пригодности к военной службе.

В данном документе такое заболевание, как ожирение, присутствует в ст. 13 и признано, как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва в ряды ВСУ. При этом в статье указаны все виды ожирения.

Таким образом, человека, который болеет ожирением, могут признать непригодным или ограниченно пригодным к военной службе. При этом, какое заключение получит военнообязанный от ВВК, зависит от того, какая у него степень ожирения и какие сопутствующие болезни.

"Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения", — объяснил адвокат.

Так, например, ожирение III степени относятся к пункту "Б" ст. 13 Расклада болезней. Лица, у которых диагностированы болезни, соответствующие ст. 13 "Б", графы II, могут быть в индивидуальном порядке признаны непригодными к военной службе или ограниченно пригодными.

Если лицо признают ограниченно пригодным, его могут мобилизовать в армию с уточнением, какие виды службы и работы противопоказаны и где именно такой человек может проходить службу.

Межирицкий добавил, что в вышеупомянутой статье определены только три степени ожирения, хотя современная медицина выделяет пять.

Хотя следует заметить, что при 4-й и 5-й степени ожирения, которые являются терминальными, страдает весь организм человека, могут развиваться сложные болезни. Более того, такой человек может получить инвалидность.

Перед тем как идти в ТЦК и СП, адвокат советует обратиться в гражданскую поликлинику, пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача о наличии ожирения, его типе и сопутствующих болезнях.

"С такими выводами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами. В случае несогласия с заключениями военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд", — отметил Межирицкий.

Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать в ряды ВСУ мужчину со сверхнизким весом.

Напомним, мы писали, с какими болезнями мужчин могут забрать в ВСУ.

Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не вправе.