Мобілізація в Україні — чи мають право працівники ТЦК заходити у ваш дім

Військовозобов'язаному чоловіку принесли повістку. Скриншот з Youtube

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані громадяни отримують повістки. Цей документ можуть вручити у будь-якому місці. Проте, найчастіше його приносять чоловіку додому. Через це виникає логічне запитання, чи можуть працівники ТЦК без дозволу входити до помешкання військовозобов'язаного?

На нього відповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі ТСН.ua.

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Чи мають право працівники ТЦК заходити до будинку

Так, за словами правознавця, чинне українське законодавство трактує подібні дії з боку представників ТЦК як незаконні. Тобто входити без дозволу у помешкання і тим паче вриватися до будинку вони не мають права.

Коли представники ТЦК можуть зайти до помешкання

"Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Або їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла", — пояснив Кравець.

Він також додав, що проникати до житла без рішення суду правоохоронні структури мають право, якщо є загроза життю чи мав місце виклик.

"Але це стосується правоохоронців, а не представників військкомату. Тобто має місце перевищення влади та службових повноважень. Власник житла може звернутися до правоохоронних органів із заявою", — уточнив фахівець.

Раніше ми писали, що у ВР хочуть зобов’язати українців носити з собою військовий квиток.

Нагадаємо, ми розповідали, чи чекати українцям покарання за проігноровану повістку, залишену в дверях.

Також ми повідомляли, що ТЦК боротимуться зі зловживанням бронювання від мобілізації.