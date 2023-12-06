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Могут ли работники ТЦК зайти в ваш дом — юрист ответил украинцам

6 декабря 2023 23:34
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ТЦК заходить в ваш дом
Военнообязанному мужчине принесли повестку. Скриншот из Youtube
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане получают повестки. Этот документ вручить могут в любом месте. Однако чаще всего его приносят мужчине домой. Поэтому возникает логичный вопрос, могут ли работники ТЦК без разрешения входить в квартиру военнообязанного?

На него ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.

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Имеют ли право работники ТЦК заходить в дом

Так, по словам правоведа, действующее украинское законодательство трактует подобные действия со стороны представителей ТЦК как незаконные. То есть входить без разрешения в помещение и тем более врываться в дом они не имеют права.

Когда представители ТЦК могут зайти в квартиру

"Входить в помещение они должны только по решению суда. Иначе их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", — пояснил Кравец.

Он также добавил, что проникать в жилище без решения суда правоохранительные структуры имеют право, если есть угроза жизни или имел место вызов.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть, имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", — уточнил специалист.

Раньше мы писали, что в ВР хотят обязать украинцев носить с собой военный билет.

Напомним, мы рассказывали, ждать ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях.

Также сообщалось, что ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронирования от мобилизации.

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