Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ТЦК заходить в ваш дом

Могут ли работники ТЦК зайти в ваш дом — юрист ответил украинцам
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные граждане получают повестки. Этот документ вручить могут в любом месте. Однако чаще всего его приносят мужчине домой. Поэтому возникает логичный вопрос, могут ли работники ТЦК без разрешения входить в квартиру военнообязанного?
На него ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.
Имеют ли право работники ТЦК заходить в дом
Так, по словам правоведа, действующее украинское законодательство трактует подобные действия со стороны представителей ТЦК как незаконные. То есть входить без разрешения в помещение и тем более врываться в дом они не имеют права.
Когда представители ТЦК могут зайти в квартиру
"Входить в помещение они должны только по решению суда. Иначе их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", — пояснил Кравец.
Он также добавил, что проникать в жилище без решения суда правоохранительные структуры имеют право, если есть угроза жизни или имел место вызов.
"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть, имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", — уточнил специалист.
Раньше мы писали, что в ВР хотят обязать украинцев носить с собой военный билет.
Напомним, мы рассказывали, ждать ли украинцам наказания за проигнорированную повестку, оставленную в дверях.
Также сообщалось, что ТЦК будут бороться со злоупотреблением бронирования от мобилизации.
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