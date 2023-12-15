Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ЖЭКа вручать повестки

Военнообязанному украинцу вручили повестку. Фото: УНИАН

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать на территории Украины. Повестки от сотрудников ТЦК и СП получают все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Также этот документ могут вручить работодатели, председатели государственных органов или руководители органов местного самоуправления.

Но уполномочены ли вручать повестки работники ЖЭКа и должны ли военнообязанные украинцы брать такой документ, рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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По словам правоведа, вручение документа для призыва работником ЖЭКа является законным, если у него есть соответствующая ведомость.

"Найти каждого военнообязанного и передать ему лично повестку военкоматам сложно. Именно поэтому иногда они передают документы сельсоветам, компаниям или даже ЖЭКам", — сообщил адвокат.

Тогда схема вручения повестки выглядит следующим образом:

представитель конторы выдает документ военнообязанному гражданину;

военнообязанное лицо оставляет подпись на документе, где указана дата и время вручения.

Если мужчина призывного возраста отказывается принимать повестку, работник ЖЭКа должен на месте составить акт со свидетелями.

В то же время следует обратить внимание на такой важный нюанс, если работник ЖЭКа просто оставил документ в почтовом ящике, его можно проигнорировать. Ведь в таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку.

Ранее мы сообщали, может ли прийти повестка в платежке за коммуналку.

Напомним, мы писали, что такое публичная повестка, и когда ее будут вручать.

Также мы рассказывали, могут ли вручить повестку мужчине, имеющему право на отсрочку.