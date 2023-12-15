Мобилизация в Украине — имеют ли право работники ЖЭКа вручать повестки

Могут ли работники ЖЭКа вручать повестки — украинцам дали окончательный ответ
Военное положение и всеобщая мобилизация продолжают действовать на территории Украины. Повестки от сотрудников ТЦК и СП получают все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Также этот документ могут вручить работодатели, председатели государственных органов или руководители органов местного самоуправления.
Но уполномочены ли вручать повестки работники ЖЭКа и должны ли военнообязанные украинцы брать такой документ, рассказал адвокат Ростислав Кравец.
По словам правоведа, вручение документа для призыва работником ЖЭКа является законным, если у него есть соответствующая ведомость.
"Найти каждого военнообязанного и передать ему лично повестку военкоматам сложно. Именно поэтому иногда они передают документы сельсоветам, компаниям или даже ЖЭКам", — сообщил адвокат.
Тогда схема вручения повестки выглядит следующим образом:
- представитель конторы выдает документ военнообязанному гражданину;
- военнообязанное лицо оставляет подпись на документе, где указана дата и время вручения.
Если мужчина призывного возраста отказывается принимать повестку, работник ЖЭКа должен на месте составить акт со свидетелями.
В то же время следует обратить внимание на такой важный нюанс, если работник ЖЭКа просто оставил документ в почтовом ящике, его можно проигнорировать. Ведь в таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку.
Ранее мы сообщали, может ли прийти повестка в платежке за коммуналку.
Напомним, мы писали, что такое публичная повестка, и когда ее будут вручать.
Также мы рассказывали, могут ли вручить повестку мужчине, имеющему право на отсрочку.
Читайте Новини.LIVE!