Чи можуть ТЦК відмовити у відстрочці через відсутність ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

В Україні продовжується війна та загальна мобілізація, але є певна категорія громадян, які мають право на відстрочку. Однак у деяких людей виникає питання, чи відмовить ТЦК у наданні відстрочки, якщо в особи відсутній актуальний висновок ВЛК.

Про це повідомляється "Район.IN.UA", передає Новини.LIVE.

Чи відмовлять в відстрочці, якщо не буде актуального висновку ВЛК

Як зазначається, відсутність висновку військово-лікарської комісії або неактуальні дані про стан здоров’я у військово-обліковому документі не можуть бути законною підставою для відмови у наданні відстрочки від мобілізації.

"Вичерпний перелік підстав для отримання права на відстрочку регулюється статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ця стаття не містить умови про обов'язкове проходження ВЛК для отримання відстрочки. Якщо до ТЦК надані документи, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 560, комісія зобов'язана прийняти рішення", — йдеться у матеріалі.

Тобто, проходження ВЛК та оформлення відстрочки є окремими правовими процедурами. У разі непроходження медичного огляду людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності та оштрафувати, однак це не скасовує право на відстрочку, передбачене законодавством.

