Могут ли ТЦК отказать в отсрочке из-за отсутствия ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрмияInform"

В Украине продолжается война и всеобщая мобилизация, но есть определенная категория граждан, которые имеют право на отсрочку. Однако у некоторых людей возникает вопрос, откажет ли ТЦК в предоставлении отсрочки, если у лица отсутствует актуальное заключение ВВК.

Об этом сообщается "Район.IN.UA", передает Новини.LIVE.

Откажут в отсрочке, если не будет актуального заключения ВВК

Как отмечается, отсутствие заключения военно-врачебной комиссии или неактуальные данные о состоянии здоровья в военно-учетном документе не могут быть законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.

"Исчерпывающий перечень оснований для получения права на отсрочку регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эта статья не содержит условия об обязательном прохождении ВВК для получения отсрочки. Если в ТЦК предоставлены документы, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины № 560, комиссия обязана принять решение", — говорится в материале.

То есть, прохождение ВВК и оформление отсрочки являются отдельными правовыми процедурами. В случае непрохождения медицинского осмотра человека могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, однако это не отменяет право на отсрочку, предусмотренное законодательством.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, нардеп Юрий Здебский заявил, что в Украине планируют пересмотреть бронирование всех военнообязанных мужчин. Кроме того, будут проверены отсрочки.

Также мы писали, что украинские студенты имеют даже после достижения 25 лет - имеют право на отсрочку.