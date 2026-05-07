Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Могут ли ТЦК отказать в отсрочке из-за отсутствия ВВК

Могут ли ТЦК отказать в отсрочке из-за отсутствия ВВК

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 04:30
Могут ли ТЦК отказать в отсрочке из-за отсутствия ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрмияInform"

В Украине продолжается война и всеобщая мобилизация, но есть определенная категория граждан, которые имеют право на отсрочку. Однако у некоторых людей возникает вопрос, откажет ли ТЦК в предоставлении отсрочки, если у лица отсутствует актуальное заключение ВВК.

Об этом сообщается "Район.IN.UA", передает Новини.LIVE.

Откажут в отсрочке, если не будет актуального заключения ВВК

Как отмечается, отсутствие заключения военно-врачебной комиссии или неактуальные данные о состоянии здоровья в военно-учетном документе не могут быть законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки от мобилизации.

"Исчерпывающий перечень оснований для получения права на отсрочку регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эта статья не содержит условия об обязательном прохождении ВВК для получения отсрочки. Если в ТЦК предоставлены документы, предусмотренные Постановлением Кабинета Министров Украины № 560, комиссия обязана принять решение", — говорится в материале.

То есть, прохождение ВВК и оформление отсрочки являются отдельными правовыми процедурами. В случае непрохождения медицинского осмотра человека могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать, однако это не отменяет право на отсрочку, предусмотренное законодательством.

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, нардеп Юрий Здебский заявил, что в Украине планируют пересмотреть бронирование всех военнообязанных мужчин. Кроме того, будут проверены отсрочки.

Также мы писали, что украинские студенты имеют даже после достижения 25 лет - имеют право на отсрочку.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации