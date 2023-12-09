Мобилизация в Украине — могут ли отправить на фронт сразу с ТЦК

Могут ли отправить на фронт сразу с ТЦК — военная ответила украинцам
В Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных. По этому документу необходимо явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время.
Но нужно ли украинцам бояться того, что во время явки в территориальный центр его отправят на фронт? На этот вопрос ответила начальник мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского ТЦК и СП подполковница Оксана Янчак в интервью телеканалу "ВІТА".
Так, военная подчеркнула, прежде всего важно понимать, что повестка — это не билет на фронт. До этого военнообязанный должен пройти еще многие подготовительные этапы.
"Почему-то люди после вручения, после получения повестки, не прибывают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это самая большая проблема на сегодня. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую. Это все фейк, это неправда", — подчеркнула Янчак.
Как происходит мобилизация в Украине
Представительница ТЦК рассказала, что каждый мужчина, которого собираются мобилизовать в ряды ВСУ, проходит следующие этапы:
- приходит в ТЦК, где получает направление на военно-врачебную комиссию;
- ВВК проводит медосмотр, который занимает до трех дней и определяет пригодность человека;
- возвращается в ТЦК, где проходит беседу с работниками ТЦК и психологические тесты;
- военные назначают призывника в то или иное подразделение;
- прибывает в дату, указанную уже в "боевой повестке";
- его вместе с другими мобилизованными доставляют в учебный центр — в Украине или за границей.
"На передовую никого сразу не отправляют. Для всех должно пройти обучение", — добавила Янчак.
По словам военной, успеваемость мобилизации зависит от накопления ресурса, а для этого необходим военный учет.
"Основная задача мобилизации — это оборона нашего государства, это наш мобилизационный ресурс, а мобилизационным ресурсом являются граждане Украины мужского пола. Очень много погибших. Они это видят. Есть у людей страх, это понимает каждый, но мы должны его побороть", — добавила она.
Ранее мы сообщали, что украинцев могут обязать прибыть в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки.
Напомним, мы писали, в каком городе Украины самые медленные темпы мобилизации.
Также мы рассказывали, стоит ли Украине мобилизовать заключенных.
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