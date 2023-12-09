Мобилизация в Украине — могут ли отправить на фронт сразу с ТЦК

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: novynarnia.com

В Украине идет всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения военно-учетных данных. По этому документу необходимо явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время.

Но нужно ли украинцам бояться того, что во время явки в территориальный центр его отправят на фронт? На этот вопрос ответила начальник мобилизационного отделения Винницкого объединенного городского ТЦК и СП подполковница Оксана Янчак в интервью телеканалу "ВІТА".

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Так, военная подчеркнула, прежде всего важно понимать, что повестка — это не билет на фронт. До этого военнообязанный должен пройти еще многие подготовительные этапы.

"Почему-то люди после вручения, после получения повестки, не прибывают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это самая большая проблема на сегодня. Почему у них эти страхи, мы понять не можем. Почему нам сделали такой имидж, что ты прибываешь в ТЦК и тебя через 2 часа уже отправляют на передовую. Это все фейк, это неправда", — подчеркнула Янчак.

Как происходит мобилизация в Украине

Представительница ТЦК рассказала, что каждый мужчина, которого собираются мобилизовать в ряды ВСУ, проходит следующие этапы:

приходит в ТЦК, где получает направление на военно-врачебную комиссию;

ВВК проводит медосмотр, который занимает до трех дней и определяет пригодность человека;

возвращается в ТЦК, где проходит беседу с работниками ТЦК и психологические тесты;

военные назначают призывника в то или иное подразделение;

прибывает в дату, указанную уже в "боевой повестке";

его вместе с другими мобилизованными доставляют в учебный центр — в Украине или за границей.

"На передовую никого сразу не отправляют. Для всех должно пройти обучение", — добавила Янчак.

По словам военной, успеваемость мобилизации зависит от накопления ресурса, а для этого необходим военный учет.

"Основная задача мобилизации — это оборона нашего государства, это наш мобилизационный ресурс, а мобилизационным ресурсом являются граждане Украины мужского пола. Очень много погибших. Они это видят. Есть у людей страх, это понимает каждый, но мы должны его побороть", — добавила она.

Ранее мы сообщали, что украинцев могут обязать прибыть в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки.

Напомним, мы писали, в каком городе Украины самые медленные темпы мобилизации.

Также мы рассказывали, стоит ли Украине мобилизовать заключенных.