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Чи можуть забрати до ЗСУ, якщо батько має інвалідність II групи

8 грудня 2023 04:43
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Дмитро Струк
Редактор
Чи мобілізують, якщо батько має інвалідність ІІ групи — адвокат відповів
Син доглядає за батьком з інвалідністю. Фото: freepik.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили в Україні до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років призивають до лав ЗСУ для захисту країни від російського окупанта. Водночас є категорії чоловіків, які мають право на відстрочку від військової служби.  

Чи можуть мобілізувати чоловіків, у яких батько чи мати мають інвалідність II групи, та чи можна з цієї причини звільнитися з армії, розповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV.

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Чи можуть мобілізувати, якщо батько має інвалідність ІІ групи

Правознавець послався на ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відповідно до якої до лав ЗСУ не можуть примусово мобілізувати особу, якщо в неї дружина (чоловік), один із її батьків або батьків дружини (чоловіка) має інвалідність I або II групи

При цьому своє право на відстрочку військовозобов'язаному чоловіку необхідно довести, подавши до ТЦК документи, які це підтверджують.

За словами Кравця, якщо військовозобов’язаний бажає отримати відстрочку від мобілізації, бо один із його батьків є інвалідом ІІ групи, то на підставі Сімейного кодексу він має довести, що його мати чи батько потребує матеріальної допомоги й водночас немає іншої людини, яка може їх утримувати.

Наприклад, військовозобов’язаний чоловік, у якого мати вбо батько є особою з інвалідністю І або ІІ групи, підлягає мобілізації в разі наявності інших осіб, які можуть утримувати: працездатних повнолітніх братів або сестер, дружини, працездатних батьків.

Чи можна звільнитися з військової служби, якщо батько має інвалідність II групи

За словами адвоката, наразі що саме ця підстава — інвалідність батьків або дружини (чоловіка) — залишилася можливою причиною для звільнення з військової служби без будь-яких обмежень. 

Тому після мобілізації люди, у яких є батьки з інвалідністю, мають право на звільнення зі служби й можуть ним скористатися. 

Раніше ми розповідали, чи необхідно оновлювати дані в ТЦК чоловіку з інвалідністю.

Нагадаємо, ми писали, чи може військовий із пенсійним посвідченням інваліда звільнитися із ЗСУ.

Також ми повідомляли, чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо дитина військового має інвалідність.

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