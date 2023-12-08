Мобилизуют ли, если у отца инвалидность II группы — адвокат ответил

Сын ухаживает за отцом с инвалидностью. Фото: freepik.com

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили в Украине до 14 февраля 2024 года. Военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет призывают в ряды ВСУ для защиты страны от российского оккупанта. В то же время, есть категории мужчин, имеющих право на отсрочку от военной службы.

Могут ли мобилизовать мужчин, у которых отец или мать имеют инвалидность II группы, и можно ли по этой причине уволиться из армии, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Могут ли мобилизовать, если отец имеет инвалидность II группы

Правовед сослался на ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой в ряды ВСУ не могут принудительно мобилизовать лицо, если у него жена (муж), один из ее родителей или родителей жены (супруга) имеет инвалидность I или II группы.

При этом свое право на отсрочку военнообязанному мужчине необходимо доказать, подав в ТЦК подтверждающие это документы.

По словам Кравца, если военнообязанный желает получить отсрочку от мобилизации, потому что один из его родителей является инвалидом II группы, то на основании Семейного кодекса он должен доказать, что его мать или отец нуждается в материальной помощи и одновременно нет другого человека, который может их содержать.

Например, военнообязанный мужчина, у которого мать или отец является лицом с инвалидностью I или II группы, подлежит мобилизации в случае наличия других лиц, которые могут содержать: трудоспособных совершеннолетних братьев или сестер, жены, трудоспособных родителей.

Можно ли уволиться с военной службы, если отец имеет инвалидность II группы

По словам адвоката, сейчас именно это основание — инвалидность родителей или жены (супруга) — осталось возможной причиной для увольнения с военной службы без каких-либо ограничений.

Поэтому после мобилизации люди, у которых есть родители с инвалидностью, имеют право на увольнение со службы и могут им воспользоваться.

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