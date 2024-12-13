Мобілізація в Україні 2024 — чи можливо отримати повістку поштою, якщо маєш відстрочку

Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Вручити цей документ можуть навіть тим, хто має відстрочку від призову на військову службу.

Проте, чи можуть надіслати повістку поштою особам, які оформили відстрочку? На це питання відповів юрист Дмитро Дончак на порталі B2B Consult.

Читайте також:

Так, за словами правознавця, повістку поштою дійсно можуть відправити навіть тим військовозобов'язаним громадянам, які офіційно оформили відстрочку від мобілізації. Але турбуватись з цього приводу немає сенсу, адже особа має законне право бути звільненою від призову, забрати до війська без згоди її не зможуть.

Навіщо відправляють повістки тим, у кого є відстрочка? Як пояснює юрист, така ситуація може відбутись, якщо у ТЦК та СП припустились помилки — переплутали дані чи не внесли вчасно інформацію про відстрочку.

Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE

Важливо: навіть якщо ви маєте відстрочку, забрати повістку з пошти доведеться, інакше загрожує адміністративна відповідальність.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — зазначив експерт.

Тож, після отримання повістки необхідно взяти документи, відстрочку та явитися до ТЦК у визначені терміни, продемонструвати, що у вас є право на звільнення від мобілізації. На цьому усі питання будуть вичерпані.

Також Дмитро Дончак додав, що бувають випадки, коли ТЦК викликає людину після закінчення відстрочки. Щоб цього не відбулось, особі потрібно завчасно подати документи для її продовження.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку.

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".