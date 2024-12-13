Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи прийде повістка поштою, якщо є відстрочка — відповідає юрист arrow

Чи прийде повістка поштою, якщо є відстрочка — відповідає юрист

13 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи можливо отримати повістку поштою, якщо маєш відстрочку
Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Вручити цей документ можуть навіть тим, хто має відстрочку від призову на військову службу.

Проте, чи можуть надіслати повістку поштою особам, які оформили відстрочку? На це питання відповів юрист Дмитро Дончак на порталі B2B Consult.

Читайте також:

Так, за словами правознавця, повістку поштою дійсно можуть відправити навіть тим військовозобов'язаним громадянам, які офіційно оформили відстрочку від мобілізації. Але турбуватись з цього приводу немає сенсу, адже особа має законне право бути звільненою від призову, забрати до війська без згоди її не зможуть. 

Навіщо відправляють повістки тим, у кого є відстрочка? Як пояснює юрист, така ситуація може відбутись, якщо у ТЦК та СП припустились помилки — переплутали дані чи не внесли вчасно інформацію про відстрочку.

 

Мобілізація в Україні 2024 — чи можливо отримати повістку поштою, якщо маєш відстрочку
Повістка військовозобов'язаним чоловікам поштою. Колаж: Новини.LIVE

Важливо: навіть якщо ви маєте відстрочку, забрати повістку з пошти доведеться, інакше загрожує адміністративна відповідальність.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — зазначив експерт.

Тож, після отримання повістки необхідно взяти документи, відстрочку та явитися до ТЦК у визначені терміни, продемонструвати, що у вас є право на звільнення від мобілізації. На цьому усі питання будуть вичерпані. 

Також Дмитро Дончак додав, що бувають випадки, коли ТЦК викликає людину після закінчення відстрочки. Щоб цього не відбулось, особі потрібно завчасно подати документи для її продовження.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку. 

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

пошта мобілізація повістки відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:03 Виплати від UNHCR у грудні — як і де можна подати заявку

11:00 Яка вона ідеальна зимова куртка від adidas?

10:56 Зеленський відреагував на ракетну атаку Росії і навів нові дані

10:49 Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися

10:39 З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на будинок у Харкові

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

10:30 Загинули тварини через удар РФ по фермі на Чернігівщині — фото

10:18 РФ вивела кораблі у Чорному морі — небезпека для Одещини

10:18 Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра

10:15 Може опинитися в смітнику — яких помилок варто уникати в резюме

10:12 Заготівля дров — за яку кількість не штрафують українців

11:03 Виплати від UNHCR у грудні — як і де можна подати заявку

11:00 Яка вона ідеальна зимова куртка від adidas?

10:56 Зеленський відреагував на ракетну атаку Росії і навів нові дані

10:49 Дитячий вагон в Одесі від Укрзалізниці — як скористатися

10:39 З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на будинок у Харкові

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

10:30 Загинули тварини через удар РФ по фермі на Чернігівщині — фото

10:18 РФ вивела кораблі у Чорному морі — небезпека для Одещини

10:18 Нові графіки вимкнень світла для Києва, Одеси та Дніпра

10:15 Може опинитися в смітнику — яких помилок варто уникати в резюме

10:12 Заготівля дров — за яку кількість не штрафують українців

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям