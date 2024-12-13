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Придет ли повестка по почте, если есть отсрочка — отвечает юрист

13 декабря 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — возможно ли получить повестку по почте, если имеешь отсрочку
Повестка военнообязанным мужчинам по почте. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки. Вручить этот документ могут даже тем, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу.

Однако могут ли послать повестку по почте лицам, оформившим отсрочку? На этот вопрос ответил юрист Дмитрий Дончак на портале B2B Consult.

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Так, по словам правоведа, повестку по почте действительно могут отправить даже военнообязанным гражданам, которые официально оформили отсрочку от мобилизации. Но беспокоиться по этому поводу нет смысла, ведь лицо имеет законное право быть освобожденным от призыва, забрать в армию без согласия его не смогут.

Зачем отправляют повестки тем, у кого есть отсрочка? Как объясняет юрист, такая ситуация может произойти, если в ТЦК и СП допустили ошибку — перепутали данные или не внесли вовремя информацию об отсрочке.

 

Мобилизация в Украине 2024 — возможно ли получить повестку по почте, если имеешь отсрочку
Повестка военнообязанным мужчинам по почте. Коллаж: Новини.LIVE

Важно: даже если у вас есть отсрочка, забрать повестку с почты придется, иначе грозит административная ответственность.

"Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) сочтет, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — отметил эксперт.

После получения повестки необходимо взять документы, отсрочку и явиться в ТЦК в определенные сроки, продемонстрировать, что у вас есть право на освобождение от мобилизации. На этом все вопросы будут исчерпаны.

Также Дмитрий Дончак добавил, что бывают случаи, когда ТЦК вызывает человека по окончании отсрочки. Чтобы этого не произошло, лицу нужно заранее предоставить документы для ее продления.

Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что делать, если вас мобилизуют, несмотря на представленные документы на отсрочку.

Также мы информировали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

почта мобилизация повестки отсрочка военнообязанные

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