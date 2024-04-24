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Выпустят ли за границу забронированных украинцев в 2024 году — ответ адвоката

24 апреля 2024 19:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации 2024 — позволят ли выезжать за границу украинцам
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. Во время особого периода выезжать за границу запрещено военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Однако есть определенные исключения из правил.

Являются ли таким исключением мужчины, имеющие бронь, и смогут ли они выезжать из Украины, объяснила адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко в комментарии Факты ICTV.

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Как пояснила правозащитница, бронирование — это та же отсрочка от призыва на военную службу. Забронированные работники предприятий, учреждений и организаций имеют право пересекать границу в условиях военного положения. Однако это возможно сделать исключительно в целях командировки.

При этом нужно иметь с собой определенные документы:

  • подтверждающие цель командировки;
  • подтверждающие бронирование;
  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт;
  • военный билет или временное удостоверение, или военно-учетный документ, в котором будет указано, что мужчина имеет бронирование (или он студент), то есть наличие основания для отсрочки от мобилизации.

Также важно, чтобы такое лицо вернулось в Украину по истечении срока, который прописывается в командировочном приказе.

 

Ранее мы писали, кто имеет право на бронь от мобилизации после принятия нового закона.

Напомним, мы сообщали, зачем ТЦК раньше времени выдают повестки на дату после окончания бронирования.

Также мы рассказывали, как узнать, действительно ли вас забронировали на работе.

война
граница
закон
мобилизация
бронирование
военнообязанные

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