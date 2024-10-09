Мобилизация в Украине — могут ли вручить повестку в центре рекрутинга

Человек на консультации в центре рекрутинга. Фото: DW

По официальным данным, В настоящее время в Украине работает 39 рекрутинговых центров, в которые могут обратиться граждане, чтобы узнать, как присоединиться к армии и на какие должности они могут рассчитывать. Число тех, кто уже воспользовался такими услугами, растет ежемесячно. Впрочем, некоторые украинцы не хотят посещать центры из-за страха сразу получить повестку или быть мобилизованным.

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Могут ли военнообязанному мужчине вручить повестку в центре рекрутинга, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в комментарии 24 Каналу.

Человек на консультации в центре рекрутинга. Фото: Общественное Львов

Вручение повесток в центрах рекрутинга — возможно ли это

Так, по словам представителя МОУ, в центрах рекрутинга никогда не раздавали повестки и не могут этого делать, ведь это гражданская среда, где работают гражданские рекрутеры, преимущественно женщины.

Он отметил, что основными задачами таких центров является помочь человеку определиться с должностью, и в случае желания человека присоединиться к армии, помочь оформить документы и устроиться в воинскую часть.

"К армии они причастны только тем, что помогают определиться людям, как присоединиться к Вооруженным Силам. В Центре рекрутинга даже можно не называть свои фамилии, здесь не проверяют документы, ведь это не имеет никакого значения", — рассказал Бежевец.

Ранее мы писали, что украинцам следует проверить при получении повестки по почте.

Напомним, мы сообщали, кто из мужчин получит повестки "Укрпоштой" в первую очередь.

Также мы информировали, что в Украине введут новый формат повесток с QR-кодом.