Відстрочка від мобілізації — чи отримає її студент, який раніше був відрахований

Студенти в аудиторії під час навчання. Фото: google.com

Як відомо, в Україні закон про мобілізацію передбачає відстрочку для громадян, які проходять навчання у вищому навчальному закладі. Проте все ж є певні категорії студентів та інших здобувачів освіти, яких можуть призвати на військову службу. Через що у громадян може виникати плутанина, коли вони мають право звільнитися від призову, а коли такої можливості немає.

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Правозахисники на порталі "Юристи. UA" відповіли, чи отримає відстрочку студент, який раніше був відрахований, але поновився, а також назвали категорії студентів, яких забрати до армії без добровільної згоди не мають право.

Відстрочка для студента, який був відрахований, але поновився — що відомо

Як пояснили фахівці, якщо відрахування студента не було пов'язане з завершенням навчання й особа не здобула освітній рівень бакалавра, то єдиним раніше здобутим рівнем освіти залишається профільна середня освіта.

А отже, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", така особа матиме право на відстрочку.

Чи важливі терміни поновлення для отримання відстрочки? Адвокати відповіли й на це питання — навіть якщо чоловік вирішив поновитися на навчання через п'ять років після відрахування, після набуття статусу студента він матиме право на відстрочку. І навпаки, студент не матиме права на відстрочку, якщо поновиться у той же рік, в якому був відрахований.

Також варто зауважити, що закон не містить будь-яких обмежень щодо спеціальності та віку здобувача освіти (лише щодо послідовності здобутого рівня освіти та форми навчання, тобто повинна бути денна чи дуальна).

Студенти слухають лекцію. Фото: Depositphptos

Які категорії чоловіків звільнені від мобілізації через здобуття вищої освіти

Відповідно до норм 2024 року право на відстрочку мають такі категорії:

студенти денної або дуальної форми для здобуття професійно-технічної, фахової, фахової передвищої та вищої освіти;

докторанти;

асистенти-стажисти;

аспіранти (окрім тих, хто здобуває освіту на вечірній та заочній формах);

хто здобуває освіту на вечірній та заочній формах); наукові та науково-педагогічні працівники вишів, технікумів, наукових організацій, коледжів та установ, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів ПТУ та шкіл за умови, що вони за основним місцем роботи працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Раніше ми писали, чи може отримати відстрочку чоловік, який навчається на магістратурі.

Нагадаємо, ми повідомляли, які категорії студентів можуть мобілізувати в Україні.

Також ми інформували, чи мають право на відстрочку здобувачі другої вищої освіти.