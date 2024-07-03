Отсрочка от мобилизации — получит ли ее студент, ранее отчисленный

Студенты в аудитории во время обучения. Фото: google.com

Как известно, в Украине закон о мобилизации предусматривает отсрочку для граждан, проходящих обучение в высшем учебном заведении. Но все же есть определенные категории студентов и других получателей образования, которые могут быть призваны на военную службу. Из-за чего у граждан может возникать неразбериха, когда они имеют право освободиться от призыва, а когда такой возможности нет.

Читайте также:

Правозащитники на портале "Юристи. UA" ответили, получит ли отсрочку студент, ранее отчисленный, но восстановившийся, а также назвали категории студентов, которых забрать в армию без добровольного согласия, не имеют права.

Отсрочка для студента, отчисленного, но восстановившегося — что известно

Как объяснили специалисты, если отчисление студента не было связано с завершением обучения и лицо не получило образовательный уровень бакалавра, то единственным ранее полученным уровнем образования остается профильное среднее образование.

Следовательно, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", такое лицо будет иметь право на отсрочку.

Важны ли сроки восстановления для получения отсрочки? Адвокаты ответили и на этот вопрос — даже если мужчина решил восстановиться на обучение через пять лет после отчисления, после получения статуса студента он будет иметь право на отсрочку. И наоборот, студент не будет иметь права на отсрочку, если возобновится в тот же год, в котором был отчислен.

Также следует отметить, что закон не содержит каких-либо ограничений по специальности и возрасту получателей образования (только относительно последовательности полученного уровня образования и формы обучения, то есть должна быть дневная или дуальная).

Студенты слушают лекцию. Фото: Depositphptos

Какие категории мужчин освобождены от мобилизации из-за получения высшего образования

Согласно нормам 2024 года, право на отсрочку имеют следующие категории:

студенты дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального высшего и высшего образования;

докторанты;

ассистенты-стажеры;

аспиранты (кроме тех, кто получает образование на вечерней и заочной формах);

кто получает образование на вечерней и заочной формах); научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, научных организаций, колледжей и учреждений, если у преподавателя есть ученое звание или степень;

педагогические работники заведений ПТУ и школ при условии, что они по основному месту работы работают не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы писали, может ли получить отсрочку мужчина, обучающийся на магистратуре.

Напомним, мы сообщали, какие категории студентов могут мобилизовать в Украине.

Также мы информировали, имеют ли право на отсрочку получатели второго высшего образования.