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Чи залишається непридатний військовослужбовцем до рішення регіональної ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 15:25
Чи залишається непридатний військовослужбовцем до рішення регіональної ВЛК
Військовослужбовець у процесі ВЛК. Фото: inseinin.com.ua. Колаж: Hoвини.LIVE

Військово-лікарська комісія може визнати як військовозобов’язаного громадянина, так і військовослужбовця непридатним до військової служби. Але рішення первинної (госпітальної) ВЛК не звільняє громадянина від військової служби. До затвердження РВЛК свідоцтва про хворобу така особа вважається військовослужбовцем.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Висновки військово-лікарської комісії

Придатність військовозобов'язаного громадянина до військової служби визначається під час військово-лікарської комісії. ВЛК мають проходити лише військовозобов’язані, призовники на комісію не направляються.

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина як придатним, так і непридатним до служби в  ЗСУ. Залежно від цього будуть і подальші дії ТЦК.

Непридатного до військової служби мають виключити з військового обліку. А придатного можуть мобілізувати до армії.

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Військова служба триває до рішення РВЛК

При цьому саме по собі рішення первинної ВЛК про непридатність ще не є остаточним вердиктом. Регіональна військово-лікарська комісія має ще затвердити свідоцтво про хворобу і передати його в ТЦК.

До юристів звернувся військовослужбовець, який отримав вердикт первинної ВЛК про непридатність. Військовий поцікавився, у якому статусі він перебуватиме до затвердження цього рішення регіональною комісію, чи має він продовжити службу.

Юрист Владислав Дерій підкреслив, що рішення госпітальної ВЛК не є остаточним. Тому військова служба формально ще триватиме: "Поки РВЛК не затвердить свідоцтво про хворобу і Ваш командир не видасть наказ про звільнення зі служби, Ви юридично залишаєтеся військовослужбовцем".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, регіональна ВЛК ухвалює рішення про непридатність громадянина до військової служби.

Для того, аби визнаний непридатним громадянин був виключений з військового обліку, це рішення має ухвалити регіональна ВЛК. Формально на це у РВЛК є лише п’ять днів. Але насправді процес може затягнутися до місяця часу.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, що у формулюваннях документів ВЛК про непридатність відбулися зміни.

Непридатних до військової служби виключають з військового обліку. У документі, який потрібен для виключення, свідоцтві про хворобу, відбулися зміни. З цього документу зникло формулювання "з виключенням з військового обліку".

ВЛК військовозобов'язані військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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