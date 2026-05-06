Чоловік інформував "ДНР" про переміщення ЗСУ: що вирішив суд

Дата публікації: 6 травня 2026 03:32
Ополченці "ДНР". Фото ілюстративне: Reuters

Житель Вінниці підтримував терористичну організацію "ДНР" і передавав її представникам розвідувальні дані. Справу розглянув суд. Найближчі роки порушник проведе у в'язниці. 

Про це 27 квітня повідомили у Вінницькому міському суді Вінницької області, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, упродовж липня 2017 року фігурант інформував терористів "ДНР" про чисельність особового складу, позиції, дислокації та маршрути пересування українських військовослужбовців.

"Зазначені дії обвинуваченого сприяли учасникам терористичної організації "ДНР" у веденні злочинної діяльності проти військових підрозділів ЗСУ", — йдеться в повідомленні суду.

Рішення суду 

Обвинуваченому повідомляли, що справу розглядає суд, але на засідання він не з'являвся. Чоловіку призначили 15 років позбавлення волі. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Станом на 27 квітня вирок ще не набув законної сили — його можна було оскаржити, подавши апеляцію.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Полтавщини інформував про роботу груп оповіщення. Відповідні повідомлення він поширював у Telegram. Чоловіка засудили до року іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що працівниця коледжу допомагала військовозобов'язаним вступити на денну форму навчання. У подальшому такі чоловіки отримували відстрочку. Жінці призначили іспитовий строк.

суд армія судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
