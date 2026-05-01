Повернення на службу після СЗЧ: куди звертатися військовим

Повернення на службу після СЗЧ: куди звертатися військовим

Дата публікації: 1 травня 2026 04:30
Повернення на службу після СЗЧ: куди звертатися військовим
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: novynarnia.com

Військові, які скоїли СЗЧ, можуть повернутися до служби. Для цього їм треба звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ. Приходити можна як у Центральне відділення в Києві та Київській області, так і до територіальних управлінь.

Про це 29 квітня повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Повернення на службу після СЗЧ

У підрозділах Військової служби правопорядку ЗСУ бійцям, які хочуть повернутися до війська, надають пояснення щодо подальших дій, зокрема інформують про батальйони резерву, куди їх можуть направити на проходження служби. Після цих консультацій оформляють відповідний припис.

Також військовий має право самостійно прибути до одного з батальйонів резерву. Уточнити їх перелік можна в підрозділах Військової служби правопорядку ЗСУ. Контактні телефони Військової служби правопорядку ЗСУ доступні за посиланням.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військових карають за СЗЧ. Вид покарання залежить від того, чи перебував військовий, коли залишав частину, на іспитовому строку за аналогічне порушення. Про це розповіли юристи.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що після відправки до навчального центру ЗСУ мобілізований уже стає військовослужбовцем. За втечу зі служби такого громадянина притягнуть до відповідальності. Йдеться про позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
